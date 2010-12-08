هزینه درمان دانش آموزان استثنایی باید افزایش یابد

حسین نعمتی در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد اظهار داشت: برای تامین هزینه های پزشکی دانش آموزان استثنایی استان 550 میلیون ریال اعتبار نیاز است که تاکنون110 میلیون ریال آنرا وزارت آموزش و پرورش اختصاص داده است.

وی با بیان اینکه یکی از مشکلات آموزش و پرورش استثنایی خراسان شمالی نبود فضای مستقل برای کلینیک تخصصی سنجش و کمبود فضای آموزشی است تصریح کرد: در سال تحصیلی جاری 100 درصد دانش آموزان تحت پوشش این اداره از سرویس رفت وآمد رایگان بهره مند شدند، ضمن این که مراکز متوسطه حرفه ای در بجنورد، اسفراین، مانه و سملقان و جاجرم گسترش یافته است.



وی افزود: امسال برای نخستین بار، دانش آموزان با نیازهای ویژه، مدرک دیپلم می گیرند.



نعمتی گفت: سیاست دولت و سازمان آموزش و پرورش استثنایی در برنامه پنجم توسعه، تغییر نگرش به کودکان استثنایی و افزایش پوشش تحصیلی آنها است.



وی از افزایش 21 درصدی جذب دانش آموزان استثنایی در طرح فراگیر و تلفیقی خبر داد و اذعان کرد: سند توسعه آموزش و پرورش استثنایی استان در 10 راهبرد و 150 زیرمجموعه برای تحقق 25 فعالیت طی دو سال آینده تنظیم شده است.



این مسئول یکی از مشکلات معلولان و فارغ التحصیلان استثنایی را جذب آنان در ادارات دولتی ذکر کرد و اضافه کرد: اگر دولت و مجلس برای جذب این افراد دستور العملی ارایه دهند یکی از بزرگترین دغدغه های این قشر برطرف می شود.



هم اکنون هزار و 76 دانش آموز با نیازهای ویژه در مقاطع مختلف تحصیلی در 14 مرکز استثنایی و 50 آموزشگاه تحت پوشش آموزش و پرورش استثنایی استان خراسان شمالی قرار دارند.

