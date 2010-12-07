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۱۶ آذر ۱۳۸۹، ۱۱:۳۴

برای شکستن محاصره ؛

کاروان آزادی 2 با 34 فروند کشتی به غزه می رود

کاروان آزادی 2 با 34 فروند کشتی به غزه می رود

کمیته مبارزه با محاصره نوار غزه از حرکت 34 فروند کشتی حامل کمکهای انساندوستانه تحت عنوان "کاروان آزادی 2" برای شکستن محاصره غزه در ماه آوریل 2011 خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه البیان، "مریم زقوت" از هماهنگ کنندگان حرکت کاروان آزادی 2 به سوی نوار غزه در این باره اظهار داشت: با گذشت 4 سال از محاصره نوار غزه حمایت مردمی در سطح بین المللی از ملت فلسطین افزایش یافته است. در کاروان آزادی 2 علاوه بر کمک های انساندوستانه فعالان صلح از کشورهای مختلف جهان حضور دارند.

وی همچنین از تحریم محصولات ساخت رژیم صهیونیستی در پاریس در هفته همبستگی با مردم فلسطین خبر داد.

از سوی دیگر، کاروان آسیایی کمک به مردم فلسطین روز پنج شنبه گذشته از دهلی نو به سوی غزه حرکت کرد. این کاروان در روز 27 دسامبر جاری (ششم دی ماه) همزمان سالگرد حمله رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه به این منطقه محاصره شده می رسد.

کد مطلب 1205825

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