پرداخت ما به تفاوت اضافه کار پرستاران به وزارت بهداشت واقعیت ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، غضنفر میرزابیگی افزود: مهمترین خواسته های جامعه پرستاری پرداخت مابه التفاوت اضافه کار پرستاران از ابتدای امسال، استخدام 23 هزار پرستار مطابق دستور رئیس جمهوری، اجرای قانون ارتقای بهره وری است و اگر این خواسته ها عملی نشود، تجمع پرستاران چه با مجوز و چه بدون مجوز برگزار می شود.

وی ادامه داد: بر خلاف ادعای برخی مسئولان سازمان مدیریت سابق هنوز هیچ اعتباری برای پرداخت ما به التفاوت اضافه کار پرستاران به وزارت بهداشت پرداخت نشده و نمی توانیم از وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی که خودشان با کسری بودجه مواجه هستند انتظار داشته باشیم بدون تامین بودجه این مابه التفاوت را پرداخت کنند.

میرزابیگی گفت: اگر وزارت بهداشت بودجه ای برای پرداخت این حق قانونی پرستاران داشت قطعاً تاکنون پرداخت می کرد و اجازه نمی داد نارضایی پرستاران به سلامت مردم و بیماران لطمه بزند زیرا اکنون دیگر کار از مطالبات پرستاری گذشته و این بیماران هستند که در مراکز درمانی به علت ضعف خدمات رسانی و کمبود نیرو تلف می شوند.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری اضافه کرد: ابتدا قرار بود برای استخدام 23 هزار پرستار 230 میلیارد تومان اعتبار در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد بعد گفتند فعلا 130 میلیارد تومان برای پرداخت ما به التفاوت اضافه کار پرداخت می شود اما هیچ کدام از این وعده ها که از سوی مسئولان سازمان مدیریت سابق اعلام شده، عملی نشده است. فقط شنیده ایم که موافقتنامه هایی در این مورد بین وزارت بهداشت و این سازمان (معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری) رد و بدل شده است.

میرزابیگی گفت: تاکنون حتی یک ریال بابت مابه التفاوت اضافه کار به پرستاران پرداخت نشده و تا زمانی که این حق پرستاران پرداخت نشود، تجمعات برگزار می شود. همچنین تا زمانی که آگهی استخدام 23 هزار پرستار طبق دستور رئیس جمهوری در روزنامه چاپ نشود هر ادعای دیگری که بیان شود مورد قبول جامعه پرستاری نیست.

وی ادامه داد: 9 ماه از دستور رئیس جمهوری برای استخدام 23 هزار پرستار گذشته اما معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری که همان مشی سازمان مدیریت را ادامه می دهد به این دستور عمل نکرده است.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری گفت: سازمان نظام پرستاری در صورت ادامه این بی توجهی ها تجمعات اعلام شده را برگزار می کند اما به هیچ حزب و جریان سیاسی اجازه دخالت و موضعگیری له یا علیه این تجمع را نمی دهد و نیازی به دلسوزی های جریان های سیاسی نداریم.

وی گفت: به اعضای شورای عالی و هیئت مدیره های نظام پرستاری نیز توصیه شده تحت هیچ شرایطی با رادیوها و رسانه های خارجی مصاحبه نکنند و اجازه سوء استفاده سیاسی را به هیچ کس ندهند. سازمان نظام پرستاری در چارچوب نظام و انقلاب فقط مطالبات صنفی و حرفه ای جامعه پرستاری را دنبال می کند و هیچ هدف سیاسی ندارد.

میرزابیگی افزود: هر گونه موضعگیری سازمان نظام پرستاری درباره پیگیری مطالبات و برگزاری تجمع نیز فقط از جانب بنده به عنوان رئیس کل این سازمان یا رئیس شواری عالی سازمان اعلام می شود در غیر این صورت موضع سازمان نظام پرستاری محسوب نمی شود.