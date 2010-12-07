زنان بدسرپرست در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها دچار آسیب می شوند

مریم عبدالحسین زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: زنان بد سرپرست با معضلات خاص خود روبرو هستند و دستگاههای حمایتی نیز تعریفی برای حمایت از این زنان به جز در مواقع خاص ندارند.

وی اصلی ترین مشکل زنان بدسرپرست را شانه خالی کردن برخی از شوهران از مسئولیت زندگی به دلایل مختلف از جمله اعتیاد اعلام کرد.

عبدالحسین ‌زاده، پیامد این امر را افزودن باری بر دوش خانواده دانست و افزود: این امر زنان را دچار مشکلات بسیار از جمله تامین معیشت، تربیت فرزندان و مشکلات فرهنگی می ‌کند و کمتر دستگاه حمایتی نیز در این عرصه وارد شده است.

وی خاطرنشان کرد: در بحث قوانین نیز زنان بد سرپرست کمتر دیده شده‌ اند به نحوی که حتی در بحث هدفمند کردن یارانه ‌ها نیز این زنان دچار آسیب می ‌شوند.

عبدالحسین ‌زاده در مورد اقدامات زیر مجموعه خود در رفع این مشکلات اظهار داشت: در جلسات مختلفی که در این زمینه‌ ها تشکیل می ‌شود، نسبت به یادآوری این مسئله مهم اقدامات بسیاری صورت گرفته است.

وی با تشریح برخی از این اقدامات یادآور شد: در حال تهیه نامه ‌ای برای استاندار در مورد این زنان در بحث هدفمندی یارانه‌ ها هستیم تا ترتیبی اتخاذ شود که حسابی به صورت مجزا برای آنان افتتاح و وجه این طرح به حساب شخصی آنان واریز شود تا سرپرست معتاد این زنان قادر به برداشت وجه یارانه نباشند.

عبدالحسین ‌زاده با انتقاد از اینکه هیچ آماری از زنان بد سرپرست در دست نیست، افزود: تنها برخی از این زنان که به دلیل ترک اعتیاد همسران خود به کلینیکهای ترک اعتیاد مراجعه می‌ کنند، شناسایی شده ‌اند.

وی از اداره بهزیستی و کمیته امداد خواستار اقدام در راستای شناسایی این افراد شد.