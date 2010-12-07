اصلاح نحوه پذیرش دانشجوی مازاد در قانون برنامه پنجم/ ایرادی به شهریه نبود

دکتر علی عباسپور تهرانی ‌فرد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شورای نگهبان سه مورد را در مصوبات فصل دوم که مربوط به علم و فناوری بود به عنوان ایراد اعلام کرده بود که دو مورد آن مربوط به دانشگاهها و یک مورد مربوط به آموزش و پرورش بود.

وی افزود: ما این ایرادات را برطرف کرده ایم و به کمیسیون تلفیق ارائه کرده ایم و پس از تصویب نهایی در کمیسیون تلفیق برای رای گیری به صحن علنی مجلس ارائه می شود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ایراد شورای نگهبان به بند هـ ماده 18 درباره رتبه‌بندی دانشگاه‌ها گفت: شورای نگهبان اعلام کرد که در تعیین شاخص‌های رتبه‌بندی، باید شاخص‌های مورد نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی هم مدنظر قرار گیرد که این موضوع از سوی کمیسیون به این ماده اضافه شد.

وی درباره ایراد شورای نگهبان درخصوص پذیرش دانشجوی مازاد بر ظرفیت و یا در شعبات دانشگاه‌ها گفت: شورای نگهبان با اعمال ایراد در مورد ضوابط و نحوه پذیرش عنوان کرده است که بر اساس اصل 85 قانون اساسی این کار باید از سوی مجلس تعیین شود که ما برای رفع این ایراد، عنوان پذیرش بدون کنکور را از این ماده حذف کردیم و مقرر شد شرایط و نحوه پذیرش توسط هیئت امنای دانشگاه‌ها به وزارت علوم یا وزارت بهداشت حسب مورد پیشنهاد شود و پس از تایید وزارتخانه‌های مربوطه دانشجو پذیرفته شود.

عباسپور تاکید کرد: در نظر شورای نگهبان ایرادی به اخذ یا عدم اخذ شهریه عنوان نشده بود و بحث درباره ضوابط پذیرش دانشجو بود که این اصلاح نیز صورت گرفت.