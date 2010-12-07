1270 مسجد پذیرای عزاداران حسینی است

حجت‌الاسلام شوذب شیری در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد‌ اظهار داشت: همچنین مراسم سوگواری دهه اول محرم در 20 بارگاه امامزاده استان از جمله بارگاه‌های حلیمه و حکیمه خاتون شهرکرد، سید بهاءالدین محمد شیخ شبان، محمد اکبر دستگرد و عزیزالله کیان نیز برگزار می‌شود.

وی افزود: برگزاری مراسم مشترک با بنیاد شهید انقلاب اسلامی با عنوان بزرگداشت شهدای چم خلیفه در روز هشتم محرم، اعزام 45 مبلغ به اقصی نقاط استان، اطعام پنج هزار نفر از عزاداران و برگزاری مراسم زیارت عاشورا با حضور کارکنان مجتمع ادارات غرب شهرکرد از دیگر برنامه‌های تدوین شده در این دهه است.

شیری اضافه کرد: برگزاری همایش روحانیون و مبلغان اعزامی در ایام محرم به شهرستانهای استان در راستای کاهش آسیبها و آفتهای این ایام اعتلای فرهنگ عاشورا و تبیین فلسفه قیام امام حسین(ع) از دیگر برنامه‌های در نظر گرفته شده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه چهارمحال و بختیاری نقش مبلغان و روحانیون را مهم دانست و افزود: حقیقت پیام قیام حسینی آنگونه که سزاوار است باید به تمام آزادگان جهان ابلاغ شود.

وی با بیان اینکه نهضت حسینی پر افتخار و به دور از هرگونه ذلت است، گفت: هیئتهای عزاداری که پرچمدار این حرکت حماسی‌ هستند باید قدر و منزلت خود را بشناسند.

شیری بصیرت و معرفت را از ارکان مهم عزاداری دانست و از مسئولان هیئتها و مساجد خواست تا در مراسمهای خود از روحانیون و مبلغان استفاده کنند و شور حسینی همراه با شعور حسینی باشد.