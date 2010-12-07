تصویر ماری 700 هزار کیلومتری به دور خورشید

به گزارش خبرگزاری مهر، آنچه در این تصویر به یک مار بزرگ نسبت داده شده است در واقع حلقه ای مغناطیسی از گازهای جرمگین است که بر روی سطح خورشید، معلق قرار گرفته است.

این رشته مار مانند که برای اولین بار طی هفته گذشته توسط فضاپیمای استریو-B ناسا در بخش شرقی خورشید مورد توجه قرار گرفت، نشانه هایی از بی ثباتی را در سطح خورشید نمایان کرده و امکان بروز فورانی شدید را آشکار می کند.

فوران شدید شعله های خورشیدی و امواج مغناطیسی در ماه آگوست دو موج باردار الکتریکی را به سوی زمین فرستاد که این امواج منجر به شکل گیری صحنه های شگفت انگیزی از شفقها در شبهای آسمان شمالی زمین شدند، آیا این مار غول پیکر که طول آن در حدود 700 هزار کیلومتر تخمین زده شده است، فاصله ای در حدود دو برابر فاصله ماه تا زمین، نیز تاثیری مشابه بر روی آسمان زمین خواهد داشت؟

بر اساس گزارش ان بی سی، متخصصان در پاسخ به این سئوال اعلام کرده اند این فوران در حال حاضر رخ داده است و به نظر نمی آید هیچ تاثیری بر روی زمین از خود به جا بگذارد.