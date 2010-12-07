علی اصغر سیدآبادی نویسنده و منتقد ادبی درباره کتاب جدیدی که برای نوجوانان نوشته است به خبرنگار مهر گفت: "سرگذشت شعر ایران" یک جلد از مجموعهای است که به سفارش نشر افق نوشته و تحویل دادهام که با کسب مجوز از ارشاد منتشر خواهد شد.
وی ادامه داد: این انتشارات در نظر دارد مجموعهای درباره تاریخ موضوعات مختلف فرهنگی و علمی منتشر کند که یک جلد آن را با موضوع شعر من نوشتهام و جلدهای دیگر آن درباره تاریخ ادیان را آرمان آرین، درباره موسیقی را عزتالله الوندی، درباره نقاشی را پرویز براتی، نجوم به قلم شکوه حاجی نصرالله، سینما نوشته گیسو فغفوری و هنرهای نمایشی به قلم رضا آشفته از جمله دیگر جلدهای این مجموعه است.
نویسنده "قصههای شیرین مغزدار" با اشاره به اینکه این مجموعه به موضوعات دیگری فراتر از آنچه بدان اشاره شد از جمله علوم مختلف نیز میپردازد، بیان کرد: در کتاب "سرگذشت شعر در ایران" به تاریخ شعر پارسی از اولین شعرهای سروده شده تا دهه 70 پرداخته میشود. در چند فصل ابتدایی هم مروری اجمالی درباره شعر پارسی پیش از اسلام داریم.
سیدآبادی افزود: گرچه این کتاب برای گروه سنی نوجوان نوشته شده است ولی برای عموم قابل استفاده خواهد بود چراکه در این کتاب مروری پژوهشی بر تغییر و تحول تاریخی شعر فارسی، دلایل تغییر فرمها، ظهور و افول گونههای مختلف شعری، چهرههای شاخص هر دوره و ... داریم.
وی در پایان با بیان اینکه این کتاب نزدیک به 200 صفحه خواهد داشت، عنوان کرد: از منابع مختلفی برای نگارش این کتاب بهره بردهام ولی در تحلیل شعر معاصر به ویژه پس از انقلاب به دلیل اینکه تحلیلهای شاخص و جامع کمتری درباره شعر امروز در دسترس و به ویژه نقد و تحلیل درباره شعر سالهای نخست انقلاب یا موجود نیست یا بیشتر جنبه شعاری و تبلیغی دارد در نتیجه آنچه در تحلیل شعر این دوره میآید بیشتر به قلم خود من است.
نظر شما