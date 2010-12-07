تیم ملی دوچرخه سواری راهی جام جهانی کلمبیا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی دوچرخه سواری ایران در بخش پیست بعد از حضور در مرحله اول جام جهانی در کشور استرالیا هفته آینده در مرحله دوم این رقابتها در کشور کلمبیا شرکت خواهد کرد.

رکابزنان کشورمان در صورتی راهی این سفر می شوند که بتوانند روادید ترانزیت خود را از یکی از کشورهای فرانسه، روسیه یا آلمان دریافت کنند، در غیر اینصورت این تیم نمی تواند در این رقابتها شرکت کند. تیم ملی دوچرخه سواری در صورت دریافت روادید یکشنبه هفته آینده راهی این کشور خواهد شد. روادید ورود به کشور کلمبیا به صورت فرودگاهی صادر خواهد شد.

جمع امتیازات رکابزنان در شش مسابقه شامل چهار جام جهانی در کشورهای استرالیا، کلمبیا، انگلیس و چین به همراه دو مسابقه قهرمانی آسیا درتایلند و قهرمانی جهان در هلند در سال 2011 چهره حاضران در المپیک 2012 لندن را مشخص خواهد کرد.