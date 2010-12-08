500 پلیس یار محرم در خراسان جنوبی فعال شدند

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، سردار ابوالقاسم اسفندیاری پیش از ظهر سه شنبه درگردهمایی پلیس یاران محرم و هیئت امنای مساجد وهیئات مذهبی خراسان شمالی اظهار داشت: طرح پلیس یاران محرم در همه شهرهای استان خراسان شمالی با مشارکت ادارات تبلیغات اسلامی و هیئات مذهبی به اجرا در خواهد آمد.
وی همچنین پلیس یاران محرم را نظم دهنده به هیئات معرفی کرد و افزود: نظم وترتیب است که به برنامه ها ارزش و اعتبار می بخشد.
وی تصریح کرد: از هر هیئت عزاداری فعال در سطح شهرهای خراسان شمالی سه نفر کارت پلیس یاری دریافت کرده اند.
مدیر کل اوقاف و امور خیریه خراسان شمالی نیز بالاترین معروف را امامت و ولایت معرفی کرد و گفت: اگر در جامعه اسلامی حکومت و ولایت امام نباشد هیچ معروفی قابل اجرا نیست و نهی از منکر ارزش خود را ازدست می دهد.
این مسئول فرهنگی خراسان شمالی، به هیئت امنای مساجد وهیئات مذهبی توصیه کرد: عزاداریهای سنتی را در برنامه های خود داشته باشند.
وی گفت: همه هزینه های هیئات مذهبی باید برای شناساندن امام حسین(ع) به جوانان باشد تا از حماسه عظیم عاشورا درس بگیرند.
حجت الاسلام مهدوی پور به نقش پلیس یاران محرم و هیئات مذهبی در ترویج امر به معرف و نهی از منکر اشاره کرد و گفت: امر به معروف و نهی از منکر کاری خدایی است که هر کسی شایستگی انجام آن را ندارد.
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