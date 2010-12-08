500 پلیس یار محرم در خراسان جنوبی فعال شدند

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، سردار ابوالقاسم اسفندیاری پیش از ظهر سه شنبه درگردهمایی پلیس یاران محرم و هیئت امنای مساجد وهیئات مذهبی خراسان شمالی اظهار داشت: طرح پلیس یاران محرم در همه شهرهای استان خراسان شمالی با مشارکت ادارات تبلیغات اسلامی و هیئات مذهبی به اجرا در خواهد آمد.

وی همچنین پلیس یاران محرم را نظم دهنده به هیئات معرفی کرد و افزود: نظم وترتیب است که به برنامه ها ارزش و اعتبار می بخشد.

وی تصریح کرد: از هر هیئت عزاداری فعال در سطح شهرهای خراسان شمالی سه نفر کارت پلیس یاری دریافت کرده اند.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه خراسان شمالی نیز بالاترین معروف را امامت و ولایت معرفی کرد و گفت: اگر در جامعه اسلامی حکومت و ولایت امام نباشد هیچ معروفی قابل اجرا نیست و نهی از منکر ارزش خود را ازدست می دهد.

حجت الاسلام رحیم مهدوی پور اظهار داشت: قیام امام حسین(ع) و خلق حماسه عاشورا به خاطر زنده نگه داشتن امر به معروف ونهی ازمنکر بود و در ماه محرم باید سعی برگسترش درک اهداف امام حسین(ع) داشته باشیم و جوانان را به سمت اصل قیام امام هدایت کنیم.



این مسئول فرهنگی خراسان شمالی، به هیئت امنای مساجد وهیئات مذهبی توصیه کرد: عزاداریهای سنتی را در برنامه های خود داشته باشند.



وی گفت: همه هزینه های هیئات مذهبی باید برای شناساندن امام حسین(ع) به جوانان باشد تا از حماسه عظیم عاشورا درس بگیرند.



حجت الاسلام مهدوی پور به نقش پلیس یاران محرم و هیئات مذهبی در ترویج امر به معرف و نهی از منکر اشاره کرد و گفت: امر به معروف و نهی از منکر کاری خدایی است که هر کسی شایستگی انجام آن را ندارد.

خراسان شمالی یک هزار هیئت مذهبی دارد که از این تعداد 800 هیئت دارای کد شناسایی هستند.