به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم کمدی جایگزین "لطفا مزاحم نشوید" میشود و نمایش عمومی آن پس از پایان تاسوعا و عاشورا آغاز میشود.
داستان این فیلم درباره بهروز جوان سادهدلی است که در اثر اتفاقاتی درگیر ماجرای یک قتل میشود و این موضوع ماجراهایی را برای او به وجود میآورد. فیلمنامه این فیلم سینمایی را غفاری به همراه میلاد کزازی بر اساس فیلمنامهای از سعید دربندی نوشتهاند. پوریا پورسرخ، الناز شاکردوست، مجید یاسر، انوشیروان ارجمند، نعیمه نظامدوست و محسن قاضیمرادی بازیگران این فیلم هستند.
دیگر عوامل این فیلم عبارتند از مدیر فیلمبرداری: حسین ملکی، چهره پرداز: محسن بابایی، طراح صحنه: آتوسا قلمفرسایی، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: مانفرد اسماعیلی، تدوین: کاوه ایمانی، موسیقی: سعید ذهنی، صداگذار: مهران ملکوتی، منشی صحنه: افسانه قاسمی، عکس: حسن ناحی، تهیهکننده: محسن علیاکبری.
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