کیفیت آثار مذهبی با رعایت اصول موسیقی دستگاهی ارتقا می یابد

محمد میرزمانی آهنگساز با بیان این مطلب در خصوص کم و کیف ساخت آثار مذهبی به خبرنگار مهر،گفت : موسیقی ردیف دستگاهی ایران ؛ موسیقی علمی است که بر اساس تعاریف فنی هنر موسیقی پایه گذاری شده است و به عنوان کامل ترین شیوه ساخت آثار موسیقایی مورد استفاده قرار می گیرد و در عین حال تاثیرات صف ناشدنی هم بر روح انسان می گذارد ؛ از همین رو معتقدم که برای ساخت موسیقی مذهبی باید از قالب های علمی این نوع موسیقی بهره برد تا آثاری در شان هنر موسیقی ارائه شود؛کما اینکه هنر تعزیه برمبنای موسیقی دستگاهی ایران ساخته شده و جایگاه ویژه ای در میان آثار موسیقی مذهبی دارد.

وی در ادامه ساخت آثار ارکسترال را در جهت ارتقاء آثار مذهبی مثبت ارزیابی کرد و گفت : ساخت موسیقی مذهبی در ژانر موسیقی ارکسترال یکی از راههای تاثیرگذاری است که می تواند در جهت ارتقاء این آثار موثر باشد و همچنین نوعی فرهنگ سازی در این عرصه به شمار می رود؛ به نظرمن اگر ساخت آثار ارکسترال که بسیار هزینه بردار است مورد حمایت قرار بگیرد می توان به پربار شدن آثار موسیقی مذهبی امیدوار بود.

این آهنگساز در ادامه افزود : حمایت از آثار موسیقی ارکسترال علاوه بر بالابردن سطح کیفی آثار مذهبی می تواند در تحکیم موسیقی اقوام و انواع ژانرهای موسیقایی تاثیرگذار باشد.

میرزمانی درپایان به فعالیت های خود در حوزه موسیقی مذهبی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر مشغول تولید آلبومی با نام "کیمیا" به مناسبت ایام ماه محرم هستم، شعر این مجموعه را سید محمد اخوی سروده و قرار است با آواز ابراهیم یونسی نژاد که از شاگردان زنده یاد رضوی سروستانی بوده، تولید شود در این آلبوم سعی کرده ام تناسب و همخوانی بین محتوای یک اثر مذهبی و آهنگسازی را رعایت کنم.