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۱۶ آذر ۱۳۸۹، ۱۲:۰۳

سجادیان:

تصادفات منجر به فوت جاده ای در فارس کاهش یافت

تصادفات منجر به فوت جاده ای در فارس کاهش یافت

شیراز - خبرگزاری مهر: جانشین فرماندهی انتظامی فارس از کاهش تصادفات منجر به فوت جاده ای طی یک ماه گذشته در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، سیروس سجادیان  پیش از ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح طرح انتظامی - ترافیکی زمستان 89 فارس گفت: طی یک ماه گذشته تصادفات منجر به فوت در جاده های فارس 23 درصد و تصادفات منجر به فوت درون شهری 10 درصد کاهش داشته است.

وی ادامه داد: هدف اصلی اجرای این طرح سلامتی، ایمنی و تسهیل در عبور و مرور جاده هاست هرچند که این برنامه در طول سال نیز یکی از وظایف پلیس محسوب می شود.

جانشین فرماندهی انتظامی فارس تصریح کرد: در این طرح کنترل بر تجهیزات خودروهای در حال تردد به ویژه خودروهای مسافربر عمومی، جلوگیری از تردد خودروهایی که نکات ایمنی را رعایت نکرده اند و تقویت پایگاه های زمستانه از جمله موارد اجرایی این طرح محسوب می شود.

سردار سجادیان در بخش دیگری از سخنان خود نیز گفت: دوربینهای کنترل سرعت در جاده های فارس مشغول به کار هستند و طی چند روز آینده نیز مرکز مانیتورینگ فارس نیز راه اندازی خواهد شد.

کد مطلب 1205873

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