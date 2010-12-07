تصادفات منجر به فوت جاده ای در فارس کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، سیروس سجادیان پیش از ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح طرح انتظامی - ترافیکی زمستان 89 فارس گفت: طی یک ماه گذشته تصادفات منجر به فوت در جاده های فارس 23 درصد و تصادفات منجر به فوت درون شهری 10 درصد کاهش داشته است.

وی ادامه داد: هدف اصلی اجرای این طرح سلامتی، ایمنی و تسهیل در عبور و مرور جاده هاست هرچند که این برنامه در طول سال نیز یکی از وظایف پلیس محسوب می شود.

جانشین فرماندهی انتظامی فارس تصریح کرد: در این طرح کنترل بر تجهیزات خودروهای در حال تردد به ویژه خودروهای مسافربر عمومی، جلوگیری از تردد خودروهایی که نکات ایمنی را رعایت نکرده اند و تقویت پایگاه های زمستانه از جمله موارد اجرایی این طرح محسوب می شود.

سردار سجادیان در بخش دیگری از سخنان خود نیز گفت: دوربینهای کنترل سرعت در جاده های فارس مشغول به کار هستند و طی چند روز آینده نیز مرکز مانیتورینگ فارس نیز راه اندازی خواهد شد.