پارلمان ارمنستان طرح استقلال قره باغ را بررسی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه حریت، طرح استقلال قره باغ در حالی در مجلس ارمنستان مورد بررسی قرار می گیرد که تنشهای میان این کشور و آذربایجان در این باره حل نشده است.

این طرح از سوی احزاب مخالف دولت ارمنستان ارائه شده که البته در سال 2007 نیز طرح مشابهی برای استقلال قره باغ ارائه شده بود که در آن زمان این طرح رای نیاورد.

آذربایجان و ارمنستان بر سر حاکمیت قره باغ علیا ( کوهستانی ) اختلاف دارند و طرفین بارها در این باره با هم درگیر شده اند، اما درعین حال در آخرین مناقشه طی جنگی که از 1991 تا 1994 پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بین دو کشور به وقوع پیوست، ارمنستان کنترل آن را به دست گرفت و در نتیجه باکو کنترل خود بر قره باغ و 7 منطقه متعلق به آن را از دست داد.

در حال حاضر قریب به 14 سال است که بین دو کشور آتش بس برقرار است، در حالی که "گروه مینسک" و دیگر طرفها در حال رایزنی برای حل مناقشه هستند، اما درعین حال آذربایجان همچنان قره باغ را جزئی از خاک خود می داند و ترکیه نیز به عنوان متحد این کشور از این ادعا حمایت کرده است.

گفتنی است که در جنگ میان دو کشور بر سر منطقه مورد مناقشه قره باغ طی سالهای نخستین دهه 1990 میلادی، دستکم 30 هزار نفر جان خود را از دست دادند. در ماه ژوئن نیز در درگیریهای مرزی دو کشور 4 نظامی ارمنستانی و دو نظامی آذربایجانی کشته شده اند.