حساسیت به امر به معروف و نهی از منکر ایجاد نشده ست

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، سردار محمدعلی نصرتی صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه متاسفانه در سطح جامعه فریضه امر به معروف و نهی از منکر در بین مردم نهادینه نشده و نظارت همگانی نسبت به یکدیگر ایجاد نشده است.

وی با اشاره به برنامه‌های هفته امر به معروف و نهی از منکر در آذربایجان غربی، بیان داشت: در آستانه محرم‌الحرام و ایام سوگواری امام حسین(ع) و شهدای کربلا از اول ماه محرم به مدت یک هفته احیای امر به معروف و نهی از منکر بر اساس برنامه زمانبندی مشخص انجام می‌شود.

دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر آذربایجان غربی قیام عاشورا را فریضه مهمی عنوان کرد و اظهار داشت: از طریق مرکز برنامه‌های اجرایی به ستادهای امر به معروف و نهی از منکر سراسر کشور ابلاغ شده که ساز و کار آن و بستر لازم در این زمینه در آذربایجان غربی فراهم شده است.

سردار نصرتی حوزه، دانشگاه و مدارس، مساجد، هیئت‌های مذهبی و اصناف، ایثارگران، بسیج و نیروهای مسلح، ولایت، وحدت و انتظار، رسانه ملی، مطبوعات و فضای مجازی، دولت، ادارات و کارخانجات و جوان، بانوان، خانواده و تذکر لسانی را روز شمار هفته احیای امر به معروف و نهی از منکر عنوان کرد.

اجرای 27 برنامه در هفته امر به ‌معروف ‌و نهی ‌‌از‌منکر

جانشین ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر آذربایجان غربی نیز در این جلسه با اشاره به اجرای 27 عنوان برنامه طی هفته امر به معرف و نهی از منکر در سطح استان، افزود: ماموریت ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر در احیای این فریضه الهی رویکرد تذکر لسانی است.

ابراهیم شیدایی ایجاد حساسیت در مسئولان، استفاده از ظرفیت مردم و فراگیر کردن اصل هشتم قانون اساسی در جامعه را از جمله سیاستهای اجرایی این ستاد دانست و بیان داشت: اجرای برنامه های فرهنگی از محورهای اصلی اجرای برنامه های این ستاد در راستای رفع محرومیت زدایی از فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه است.

وی تشکیل شوراهای امر به معروف و نهی از منکر در کارخانجات، ادارات و مجامع امور صنفی از طریق این ستاد را از جمله برنامه های فرهنگی عنوان کرد و اظهار داشت: هم اکنون از نظر سیستمی 80 درصد ادارات و کارخانه‌های بزرگ استان دارای شورای امر به معروف و نهی از منکربوده و تیم‌های تذکر لسانی آنها ساماندهی شده است.

این مقام مسئول با اشاره به ارائه آموزش‌های لازم برای تیم‌های امر به معروف و نهی از منکر ادارات، خاطر نشان کرد: تا کنون تنها 20 درصد از این تیم‌ها آموزشهای لازم را در این زمینه فرا گرفته‌اند.