برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت افزایش ماده آلی خاک در کرج

بهمن اسکندری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با اشاره به اهداف این کارگاه آموزشی افزود: حفظ و ارتقا حاصلخیزی خاکها از طریق افزایش ماده آلی (کمپوست) و همچنین افزایش راندمان آبیاری از اهداف این کارگاه به شمار می رود.

وی گفت: در این کارگاه آمورشی روش تهیه کمپوست سریع از بقایای گیاهی و حیوانی موجود در هر منطقه به همکاران استانی آموزش داده می شود . در این روش از حداقل امکانات و هزینه بیشترین استفاده به عمل می آید.

رئیس گروه حفاظت و حاصلخیزی خاک دفتر امور آب و خاک کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی یادآور شد: کمپوست تولید شده از بقایای گیاهی و حیوانی در این روش که تقریبا 14 روز طول می کشد قابل استفاده و انتقال به اراضی زراعی و باغی بوده که این توده سیاه رنگ در طی چندماه اول با افزایش راندمان آبیاری قادر خواهد بود دوره آبیاری را تا دو برابر افزایش دهد.

به گفته وی پس از چندماه و تولید اسیدهای هیومیک در توده کمپوست علاوه بر افزایش راندمان آبیاری ظرفیت تبادل کاتیون و آنیونی خاک را نیز تا 400 برابر افزایش خواهد داد که این امر گام مهمی در افزایش حاصلخیزی خاکهای زراعی و باغی به شمار می رود.

اسکندری با اشاره به موضوعات قابل طرح در این کارگاه آموزشی خاطرنشان کرد: در این کارگاه آموزشی اهمیت ماده آلی (کمپوست) در حاصلخیزی خاکها و چگونگی افزایش راندمان آبیاری توسط کمپوست به صورت تئوریک و در نهایت روش تهیه سریع کمپوست از بقایای گیاهی و حیوانی موجود با حداقل هزینه به شرکت کنندگان در عملیات صحرایی آموزش داده می شود.

وی مواد مورد استفاده در تولید کمپوست به روش سریع را شامل بقایای گیاهی موجود در معاونت (شاخ و برگ درختان ...) به علاوه بقایای میدان تره بار که به صورت رایگان تهیه می شود و پس از خشک شدن نسبت به خردکردن آنها توسط دستگاه کاه خردکن اقدام خواهد شد به میزان دو تن، کود گاوی 500 کیلوگرم ، کود گوسفندی 300 کیلوگرم و کود مرغی 200 کیلوگرم اعلام کرد.

رئیس گروه حفاظت و حاصلخیزی خاک دفتر امور آب و خاک کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی گفت : محصول تولید شده در این روش قابل استفاده در باغات میوه بوده و به راحتی نیاز درختان را به ماده آلی تامین خواهد کرد.

وی در پایان افزود: در این کارگاه آموزشی 60 تن از مدیران آب و خاک به همراه کارشناسان خاکشناسی و کارشناسان ستادی مرتبط با امور خاک 15 استان کشور حضور خواهند داشت.