برگزاری 24 دوره آموزش بهبافی فرش در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، خلیل نوری صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آغاز برگزاری دوره های آموزش به بافی فرش دستباف همزمان با سراسر کشور در آذربایجان غربی، افزود: این دوره های آموزشی در راستای رشد و پیشرفت علمی و عملی تولید کنندگان و بافندگان فرش، ارتقای سطح کمی و کیفی فرشهای تولیدی و حفظ جایگاه فرش در بازارهای هدف، برگزار می شود.

وی با بیان اینکه این دوره ها در شهرستانهای تکاب، خوی، ارومیه، بوکان، میاندوآب، شاهیندژ، مهاباد، ماکو، سردشت، سلماس، نقده و چادران برگزار می شود، اظهار داشت: در این دوره ها، بافندگان با روشهای شناخت مواد اولیه مرغوب و بافت و نقشه خوانی، طرحها و رنگهای فرش منطقه و مورد سلیقه بازار، معایب احتمالی فرش و نحوه پیشگیری از بروز آنها و همچنین حقوق اجتماعی و مزایای بیمه و بهداشت محیط کارگاه آشنا می شوند.

رئیس گروه فرش سازمان بازرگانی آذربایجان غربی خاطر نشان کرد: آذربایجان غربی با تولید سالانه 424 هزار متر مربع فرش دستباف توسط 105 هزار بافنده یکی از قطبهای اصلی تولید فرش دستباف در سطح کشور محسوب می شود.