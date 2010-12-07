تعیین مهلت ارسال مدارک برای داوطلبان نیروی مسلح آزمون دکتری پزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان پرسنل نیروهای مسلح که در آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) علوم پایه پزشکی و بهداشت سال 90 - 89 در رشته های پرستاری، توکسین های میکروبی، روانشناسی نظامی، زیست فناوری پزشکی، علوم اعصاب، علوم تشریحی، فیزیولوژی، فیزیولوژی ورزش شرکت کرده اند باید در فرصت زمانی تعیین شده، باید مدارک خود را ارسال کنند.

بر اساس اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی این گروه از داوطلبان باید حداکثر تا تاریخ 20 آذر ماه جاری احکام استخدامی(پیمانی یا رسمی) خود را به مرکز سنجش آموزش پزشکی به صورت نمابر ارسال کنند.

آزمون دکتری تخصصی پزشکی (Ph.D) علوم پایه پزشکی و بهداشت، طب سنتی و مواد دندانی و متقاضیان اعزام به خارج از کشور در 51 رشته در روز 6 آبان ماه 89 و با رقابت حدود 4 هزار داوطلب برگزار شد.

اسامی پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون در روزهای 28 و 29 آذر ماه اعلام می شود و داوطلبان پذیرفته شده در این دوره در روزهای 11 تا 16 دی ماه آزمون شفاهی خود را برگزار می کنند.

نتایج نهایی این دوره از پذیرش دانشجوی در مقطع دوره دکتری تخصصی (Ph.D) علوم پزشکی چهارم بهمن ماه اعلام می شود.