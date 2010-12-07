درخواست تشکیل کمیسیون " آلودگی هوا" تقدیم رئیس مجلس شد

حمیدرضا کاتوزیان، رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهرگفت: علی مطهری و بنده به عنوان دو نماینده تهران در پی تشدید آلودگی های اخیر شهر تهران با استناد به تبصره ذیل ماده 33 آیین نامه داخلی مجلس، پیشنهاد تشکیل کمیته ای جدید برای بررسی مسئله آلودگی هوا در کمیته های مربوط آن در مجلس را به لاریجانی به عنوان رئیس مجلس ارائه دادیم.

وی افزود: در این پیشنهاد که امروز سه شنبه ان را تقدیم هیئت رئیسه کردیم، خواستیم که با توجه به اهمیت مسئله آلودگی هوا و تاثیر آن بر سلامت شهروندان، کمیسیون های انرژی، کشاورزی و بهداشت به عنوان کمیسیون های مرتبط ، این موضوع را بررسی کرده و با تهیه گزارش و ارائه پیشنهاداتی در اسرع وقت اقدام کنند.

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: در این پیشنهاد خواسته ایم تا در صورت صلاح دید کمیسیون جدیدی متشکل از کمیسیون های ذیربط آلودگی هوا را بررسی کنند.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه آلودگی هوا همواره منجر به آسیب زدن به سلامت شهروندان و بروز مشکلات ریوی، قلبی و دیگر مشکلات می شود، یادآور شد: در بسیاری از کشورهای دیگر آلودگی هوا به عنوان موضوعی که منجر به نقض حقوق انسانی افراد می شود مطرح می شود چرا که هوای سالم و آب سالم از حقوق هر شهروندی است و مسئولان باید این حقوق را برای شهروندان تامین کنند.

کاتوزیان در پیش بینی خود از اینکه اقدامات این کمیسیون چه خواهد بود و چه تاثیری بر تصمیمات برای کاهش آلودگی هوا خواهد داشت، گفت: در صورت تشکیل این کمیسیون، در بررسی آلودگی هوا، دلایل بروز این مشکل مشخص می شود و احتمالا راهکارهای کوتاه مدت و فوریت دار، میان مدت و بلند مدت از سوی این کمیسیون ارائه می شود.