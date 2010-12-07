مهلت ارسال آثار در 6 بخش جشنواره تئاتر دانشگاهی

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشجویان می توانند در 6 بخش" پایان‌نامه‌های برگزیده"،" تئاتر خیابانی و نمایش‌های میدانی"،" نمایشنامه‌نویسی ( جایزه اکبر رادی)،" پژوهش( جایزه دکتر ناظرزاده)،" نمایشنامه نویسی"، و " پوستر و عکس تئاتر" آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

براساس فراخوان چهاردهمین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران ، جشنواره در 10 بخش برگزار می‌شود که با وصول بیش از 940 اثر به دبیرخانه جشنواره در 4 بخش مسابقه دانشجویان تئاری، مسابقه دانشجویان سایر رشته‌ها، مدرسان دانشگاه و نمایش‌های رادیویی مهلت ارسال آثار به این بخش‌ها به پایان رسیده است.

فرصت ارسال آثار در بخش نمایشنامه‌خوانی تا 25 آذرتمدید شده است. بخش پژوهش تا 30 آذر، بخش پوستر و عکس تئاتر، بخش تئاتر خیابانی و نمایش میدانی تا 25 دی، بخش پایان‌نامه‌های عملی تا 20 بهمن و بخشنمایشنامه‌نویسی تا 20 بهمن جاری است.

چهاردهمین جشنواره بین‌الملی تئاتر دانشگاهی ایران به همت اداره کل فرهنگی وزارت علوم از 24 تا 31 اردیبهشت 90 به دبیری سید جواد روشن در تهران برگزار می‌شود.