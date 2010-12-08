اردوی تیم ملی اسکیت بانوان در مازندران آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین خیری نیا پیش از ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح این اردو اظهار داشت: اردوی تیم ملی اسکیت بانوان در رده سنی نونهالان و نوجوانان کشور از امروز سه شنبه 16 آذرماه در بابلسر برپا و تا 19 آذرماه جاری ادامه خواهد داشت.

وی افزود: در این کمپ تمرینی 25 اسکیت باز دختر کشور در بخش اسکیت سرعت، از سوی فدراسیون اسکیت و کادر فنی تیم ملی حضور دارند.

رئیس هیئت اسکیت مازندران تصریح کرد: در این اردوی تمرینی 11 اسکیت باز بانوی مازندرانی حضور دارند.

خیری نیا اضافه کرد: نسیم فضلی و لیدا زارع به عنوان مربیان تیم ملی تمرینات ملی پوشان را دراین اردو زیرنظر دارند.

وی ادامه داد: قرار است از سوی کادر فنی تیم ملی درمجموع چند مرحله اردوی تمرینی، 12نفر برتر با نظر کادر فنی به مرحله دوم کمپ تیم های ملی دعوت می شوند.

رئیس هیئت اسکیت مازندران خاطرنشان کرد: این اردو با هدف آمادگی اسکیت بازان برتردختران کشور برای شرکت در مسابقات بین المللی و جهانی برگزار می شود.

خیری نیا، میزبانی مازندران برای کمپ تمرینی اسکیت را موفقیت بزرگی برای هیئت اسکیت استان دانست و ابراز امیدواری کرد: اسکیت بازان دختر این استان بتوانند با شایستگی در ترکیب نهایی تیم ملی قرار گیرند.