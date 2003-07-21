جايگاههاي پمپ بنزين در ورطه ورشكستگي هستند

رييس هيات مديره كنون انجمن هاي صنفي جايگاههاي اختصاصي سراسر كشور درگفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب گفت : جايگاههاي پمپ بنزين دركشور به دلايل مختلف فاقد توجيه اقتصادي هستند به طوريكه متقاضي براي احداث جايگاهها در كشور وجود ندارد .

دكتر ناصر رييسي افزود : در حال حاضر بيش از 130 جايگاه در تهران بزرگ وجود دارد كه درسال جاري بر تعداد آنها افزوده نمي شود .

وي كارمزد پايين را يكي از عوامل مهم توجيه پذير نبودن جايگاهها دانست و گفت : شركت ملي پالايش و پخش فراورده هاي نفت درصورت داشتن تمام شرايط درحدود3/3 قيمت فراورده هاي نفتي به جايگاه داران كارمزد پرداخت مي كند كه رقمي پايين است به طوريكه بعضي از جايگاه داران درپرداخت هزينه هاي پرسنلي ناتوان هستند .

وي افزود :اين در حاليست كه 90 درصد جايگاهها به دليل واجد شرايط نبود ن كمتر از اين رقم دريافت مي كنند .

رييسي درباره استقبال كم سرمايه گذراران از احداث پمپ بنزين گفت : درحال حاضر تاسيس يك جايگاه بيش از 400 ميليون تومان هزينه دارد كه سود حاصل از اين كار از ديگر بخش ها ي اقتصادي بسيار پايين تر است .

وي با اشاره به سطح تقاضاي پايين جايگاههاي CNG گفت : احداث اين جايگاهها نياز به سرمايه اي بيش از يك ميليارد تومان دارد كه اين سرمايه گذاري ازسود بالايي نيز برخوردار نيست .

به گفته رييسي در حال حاضر بيش از 92 درصد از جايگاههاي سراسر كشور خصوصي هستند.

وي اضافه كرد : جايگاههاي پمپ بنزين كشور بيش از 40 سال از تكنولوژي دنيا عقب هستند كه انجمن پيشنهادهايي همچون دو منظوره كردن ، ايجاد سيستم برگشت گازو مجهز شدن آنها به خدمات رفاهي و خدماتي به شركت ملي پالايش و پخش فراورده هاي نفتي داده است .

وي افزود : مجهز نيودن جايگاهها به سيستم برگشت گاز باعث شده كه ميزان تبخير فراورده ها غير متعارف باشد كه اين عامل علاوه بر آسيب به محيط زيست خسارات مالي را به جايگاه داران وارد مي كند .

رييسي تبديل كارمزد به حق العمل را يكي از عوامل مهم اقتصادي شدن و ترغيب سرمايه گذاران به خريدن جايگاههادانست و گفت : با توجه با اينكه هزينه خدماتي را كه مصرف كننده مي پردازد شاخص هاي اجتماعي تعيين مي كنند پيشنهادي مبني بر تبديل كارمزد به حق العمل كاري داده ايم كه عليرغم موافقت سازمان مديريت وبرنامه ريزي ، شركت ملي و پالايش و پخش با انجام اين اقدام موافق نيست .