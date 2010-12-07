به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه به تهیهکنندگی و کارگردانی امیر قمیشی تولید میشود ودر آن تعدادی از آثار تجسمی، پوستر و گرافیکهای عاشورایی و آثار برجسته این حوزه معرفی میشوند.
معرفی و مروری بر آثاری چون "گنجشک و جبرئیل" از زنده یاد سید حسن حسینی، "پدر، عشق و پسر" از سید مهدی شجاعی و منظومه "روز دهم" کاری از زنده یاد قیصر امین پور به همراه مروری بر موسیقی آیینی تعزیه و عاشورا از جمله بخشهایی است که برنامه زنده "هفت و هفت دقیقه" به مناسبت ایام عزاداری حسینی تدارک دیده است.
- "واکاوی سیره حضرت ابا عبدالله الحسین ( ع )" عنوان برنامهای از گروه علمی، فرهنگی و هنری شبکه خبر از امروز ( اول ماه محرم ) به صورت زنده روی آنتن میرود. کارشناس این برنامه همچون برنامههای گذشته دکتر قنبری همدانی و مجری مهدی خسروی است.
معرفی و مروری بر آثاری چون "گنجشک و جبرئیل" از زنده یاد سید حسن حسینی، "پدر، عشق و پسر" از سید مهدی شجاعی و منظومه "روز دهم" کاری از زنده یاد قیصر امین پور به همراه مروری بر موسیقی آیینی تعزیه و عاشورا از جمله بخشهایی است که برنامه زنده "هفت و هفت دقیقه" به مناسبت ایام عزاداری حسینی تدارک دیده است.
- "واکاوی سیره حضرت ابا عبدالله الحسین ( ع )" عنوان برنامهای از گروه علمی، فرهنگی و هنری شبکه خبر از امروز ( اول ماه محرم ) به صورت زنده روی آنتن میرود. کارشناس این برنامه همچون برنامههای گذشته دکتر قنبری همدانی و مجری مهدی خسروی است.
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