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۱۶ آذر ۱۳۸۹، ۱۲:۴۸

اخبار تلویزیون/

شبکه هفت نگارخانه تلویزیونی برپا می‌کند

شبکه هفت نگارخانه تلویزیونی برپا می‌کند

برنامه زنده‌ تلویزیونی "هفت و هفت دقیقه" همزمان با فرا رسیدن شهادت اباعبدالله حسین(ع) به معرفی آثار ماندگار در حوزه‌های ادبی، تجسمی و اندیشه می‌پردازد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه به تهیه‌کنندگی و کارگردانی امیر قمیشی تولید می‌شود ودر آن تعدادی از آثار تجسمی، پوستر و گرافیک‌های عاشورایی و آثار برجسته‌ این حوزه معرفی می‌شوند.
 
معرفی و مروری بر آثاری چون "گنجشک و جبرئیل" از زنده یاد سید حسن حسینی، "پدر، عشق و پسر" از سید مهدی شجاعی و منظومه "روز دهم" کاری از زنده یاد قیصر امین‌ پور به همراه مروری بر موسیقی آیینی تعزیه و عاشورا از جمله بخش‌هایی است که برنامه‌ زنده "هفت و هفت دقیقه" به مناسبت ایام عزاداری حسینی تدارک دیده است.
 
- "واکاوی سیره حضرت ابا عبدالله الحسین ( ع )" عنوان برنامه‌ای از گروه علمی، فرهنگی و هنری شبکه خبر از امروز ( اول ماه محرم ) به صورت زنده روی آنتن می‌رود. کارشناس این برنامه همچون برنامه‌های گذشته دکتر قنبری همدانی و مجری مهدی خسروی است. 
 
کد مطلب 1205901

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