70 بوستان منطقه ای و محلی در تهران احداث می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین کلخورانی افزود: احداث 140 بوستان منطقه ای و محله ای برای سال جاری در دستور کار معاونت خدمات شهری قرار دارد که از این میان تاکنون 70 بوستان احداث شده و بقیه تا پایان سال افتتاح می شود.

معاون خدمات شهری شهردار تهران ادامه داد: این بوستانها عمدتا محله ای - منطقه ای هستند که در ابعاد مختلف احداث شده و به بهره برداری می رسند.

کلخورانی به اهمیت توسعه جنگل کاری در حاشیه شهر تهران نیز اشاره کرد و افزود: توسعه جنگل کاری حاشیه شهر تهران در سال جاری نسبت به سال گذشته دو برابر شده و در همین زمینه از ابتدای آبان ماه عملیات کاشت نهال آغاز شده و در پی این اقدام، فصل بهار با نمود زیبای درختان حاشیه شهر تهران مواجه می شویم.

وی اضافه کرد: آبیاری نهالهای حاشیه شهر تهران با تانکرهای آبیاری انجام می شود تا در فصل سرما این نهالها پایدارتر بوده و از مقاومت بیشتری برخوردار باشند.



