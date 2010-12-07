سند چشم انداز 20 ساله ریل گذاری برای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است

محمدرضا خباز درگفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، درخصوص ضرورت تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و نسبت آن با سند چشم انداز 20 ساله کشور اظهارداشت: سند چشم انداز 20 ساله به منزله یک کار نرم افزاری است اما الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت یک سخت افزار است.

وی ادامه داد: به تعبیر دیگر می شود گفت سند چشم انداز به منزله ریل گذاری و تعیین الگو برای قطاری است که قرار است روی این ریل حرکت کند .

نماینده کاشمر تصریح کرد: انتظار می رفت پس از ابلاغ سند چشم انداز که 6 سال آن سپری شده دولت چاره ای می اندیشید و ابزار اجرایی آن را تهیه می کرد ولی چون این اتفاق نیفتاد رهبر معظم انقلاب خود وارد شدند و این مسئله را برای افکار عمومی به ویژه نخبگان بیان کردند تا این اتفاق میمون و مبارک بیفتد.

خباز گفت: صرفا با سند چشم انداز نمی شود کار مهمی را انجام داد و با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت منهای سند چشم انداز نیز اقدام چشمگیری میسر نخواهد بود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: مهمترین محور برای تهیه و تدوین این الگو اصول اسلامی است . همچنین این الگو باید بومی هم باشد زیرا برخی الگوهای توسعه در کشور ما جایی ندارد و توسعه منهای عدالت طبیعتا توسعه اسلامی نیست. ما مانند برخی کشورهای دنیا دنبال توسعه صرف هم نیستیم ما خواهان توسعه همراه با عدالت هستیم.

وی گفت: حفظ کرامت انسانها نیز مولفه ای است که در تدوین این الگو باید در نظر گرفته شود. خداوند در قرآن می فرماید خدا عزیز است، پیامبر عزیز است و مومن هم عزیز است یعنی خداوند مومن را در تراز خود قرار می دهد بنابراین بی حرمتی به مومن و سنگ اندازی در مسیر رشد و تعالی او طبیعتا با الگوی اسلامی مطابقت ندارد.

خباز ادامه داد: باید از ابزار آزادی بیان و اندیشه بیشترین بهره را در ارائه این الگو برد. در بحث های اقتصادی هم باید از کمک ها و حمایت از اقشار گوناگون جامعه به شکل موجود که نوعی گداپروری است صرف نظر کرد و حرمت انسانها لحاظ شود.