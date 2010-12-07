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۱۶ آذر ۱۳۸۹، ۱۲:۳۰

خباز در گفتگو با مهر:

سند چشم انداز 20 ساله ریل گذاری برای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است

سند چشم انداز 20 ساله ریل گذاری برای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس سند چشم انداز 20 ساله را به منزله یک کار نرم افزاری و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت یک سخت افزاری دانست و گفت: سند چشم انداز به منزله ریل گذاری و تعیین الگو برای قطاری است که قرار است روی این ریل حرکت کند .

محمدرضا خباز درگفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، درخصوص ضرورت تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و نسبت آن با سند چشم انداز 20 ساله کشور اظهارداشت: سند چشم انداز 20 ساله به منزله یک کار نرم افزاری است اما الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت یک سخت افزار است.

وی ادامه داد: به تعبیر دیگر می شود گفت سند چشم انداز به منزله ریل گذاری و تعیین الگو برای قطاری است که قرار است روی این ریل حرکت کند .

نماینده کاشمر تصریح کرد: انتظار می رفت پس از ابلاغ سند چشم انداز که 6 سال آن سپری شده دولت چاره ای می اندیشید و ابزار اجرایی آن را تهیه می کرد ولی چون این اتفاق نیفتاد رهبر معظم انقلاب خود وارد شدند و این مسئله را برای افکار عمومی به ویژه نخبگان بیان کردند تا این اتفاق میمون و مبارک بیفتد.

خباز گفت: صرفا با سند چشم انداز نمی شود کار مهمی را انجام داد و با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت منهای سند چشم انداز نیز اقدام چشمگیری میسر نخواهد بود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: مهمترین محور برای تهیه و تدوین این الگو اصول اسلامی است . همچنین این الگو باید بومی هم باشد زیرا برخی الگوهای توسعه در کشور ما جایی ندارد و توسعه منهای عدالت طبیعتا توسعه اسلامی نیست. ما مانند برخی کشورهای دنیا دنبال توسعه صرف هم نیستیم ما خواهان توسعه همراه با عدالت هستیم.

وی گفت: حفظ کرامت انسانها نیز مولفه ای است که در تدوین این الگو باید در نظر گرفته شود. خداوند در قرآن می فرماید خدا عزیز است، پیامبر عزیز است و مومن هم عزیز است یعنی خداوند مومن را در تراز خود قرار می دهد بنابراین بی حرمتی به مومن و سنگ اندازی در مسیر رشد و تعالی او طبیعتا با الگوی اسلامی مطابقت ندارد.

خباز ادامه داد: باید از ابزار آزادی بیان و اندیشه بیشترین بهره را در ارائه این الگو برد. در بحث های اقتصادی هم باید از کمک ها و حمایت از اقشار گوناگون جامعه به شکل موجود که نوعی گداپروری است صرف نظر کرد  و حرمت انسانها لحاظ شود.

کد مطلب 1205920

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