دکتر غلامحسین کریمی دوستان در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد گستردگی علوم انسانی و نیاز به این رشته اظهار داشت: رشته خود مقداری به فلسفه و گاهی به روانشناسی نیاز دارم. از آنجا که رشته من زبانشناسی است و در شاخه معناشناسی کار می‏کنم .

رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران جایگاه میان رشته ای و تخصص نیز گفت: شک نیست در هر حوزه ای، ضمن اینکه کار خود را انجام می‏دهیم، گاهی کارهای میان رشته‏ای هم لازم است. شاید در جهان امروزی که این رشته‎ها آمدند ریز و جزئی نگر شدند. جزئی نگری ما را به جایی می‏رساند که ممکن است نتوانیم بطور گسترده به قضایا نگاه کنیم. آنوقت برای اینکه این جزئی نگری را کاهش دهیم در کنارآن باید به میان رشته گرایش یابیم.

استاد گروه زبانشناسی دانشگاه تهران در مورد اینکه متخصصان علوم انسانی تا چه اندازه نیاز دارند از تحولات علوم طبیعی مطلع باشند اظهار داشت: در هر رشته‎ای از علوم انسانی لازم است از دستاوردهای برخی علوم طبیعی که به کار مرتبط است نیز مطلع بود.

وی گفت: بیشتر رشته‏های علوم انسانی به جز آنهایی که جنبه هنری صرف دارند برای اینکه بتوانند رشته خود را بهتر بشناسند باید از دستاوردهای علوم طبیعی هم آگاه باشند .