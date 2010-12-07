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۱۶ آذر ۱۳۸۹، ۱۲:۵۶

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"فرمانده" عاشورا از شبکه دو پخش می‌شود

"فرمانده" عاشورا از شبکه دو پخش می‌شود

فیلم تلویزیونی "فرمانده" به کارگردانی علی عطشانی ،تهیه‌کنندگی سیدمحسن طباطبایی‌پور و با بازی بیژن امکانیان، محمدرضا داوودنژاد و...عاشورا از شبکه دو روی آنتن می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم تلویزیونی کاری از گروه فیلم و سریال شبکه دو سیماست و داستان یکی از فرماندهان دوران هشت سال دفاع مقدس است که در شرایط فعلی روحیه و منش گذشته‌اش را حفظ کرده و در برابر ناملایمات زندگی همچنان مقاومت می‌کند و رویارویی او با یکی از همرزمانش در ایام ماه محرم، آغازگر ماجراهایی جدید در مسیر زندگی اوست.
 
 
 

فیلمنامه "فرمانده" را امیرعلی محسنین نوشته است و بیژن امکانیان، محمدرضا داوودنژاد، نسرین نکیسا، آزاده شمس، مسعود سلیمانی فرد، مهدی فقیه و الناز بهمن زاده در آن بازی کرده‌اند.
 
 
 
 
لوکیشن‌های فیلم "فرمانده " آسایشگاه ثارالله، بازار شاپور و شهرک دفاع مقدس است.
 
 
 

این فیلم تلویزیونی روز چهارشنبه 24 آذر همزمان با عاشورای حسینی(ع) ساعت 17:30 از شبکه دو سیما روی آنتن می‌رود.
 
 
سایرعوامل فیلم عبارتند از مجری طرح: مجید کریمی، مدیر تصویربرداری: عباس رحیمی، طراح صحنه و لباس: الهام اطیابی، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: نیما اقلیما، مدیر تولید: محمود جوانشیر، ساخت تیتراژ: مجید یوسف‌زاده وتدوین : شاهین یارمحمدی.
کد مطلب 1205925

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