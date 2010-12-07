به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم تلویزیونی کاری از گروه فیلم و سریال شبکه دو سیماست و داستان یکی از فرماندهان دوران هشت سال دفاع مقدس است که در شرایط فعلی روحیه و منش گذشته‌اش را حفظ کرده و در برابر ناملایمات زندگی همچنان مقاومت می‌کند و رویارویی او با یکی از همرزمانش در ایام ماه محرم، آغازگر ماجراهایی جدید در مسیر زندگی اوست.



فیلمنامه "فرمانده" را امیرعلی محسنین نوشته است و بیژن امکانیان، محمدرضا داوودنژاد، نسرین نکیسا، آزاده شمس، مسعود سلیمانی فرد، مهدی فقیه و الناز بهمن زاده در آن بازی کرده‌اند.

لوکیشن‌های فیلم "فرمانده " آسایشگاه ثارالله، بازار شاپور و شهرک دفاع مقدس است.



این فیلم تلویزیونی روز چهارشنبه 24 آذر همزمان با عاشورای حسینی(ع) ساعت 17:30 از شبکه دو سیما روی آنتن می‌رود.

سایرعوامل فیلم عبارتند از مجری طرح: مجید کریمی، مدیر تصویربرداری: عباس رحیمی، طراح صحنه و لباس: الهام اطیابی، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: نیما اقلیما، مدیر تولید: محمود جوانشیر، ساخت تیتراژ: مجید یوسف‌زاده وتدوین : شاهین یارمحمدی.