کمک وزارت ارشاد به سیمین دانشور در صورت نیاز

یحیی طالبیان در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر که آیا وزارت ارشاد برای سیمین دانشور که چند سالی است در بستر بیماری به سر می‌برد، برنامه حمایتی خاصی دارد؟ گفت: ما در این باره صندوق حمایت از نویسندگان و هنرمندان را داریم که یکی از وظایفش این است که بر اساس گزارش‌هایی که از طرف خانواده این عزیزان واصل می‌شود، در حد امکان به آنها کمک می‌کند.

قائم‌مقام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بر حمایت وزارتخانه متبوعش از نویسندگان پیشکسوت تاکید کرد و افزود: درباره این مورد خاص هم بررسی می‌کنیم و گزارش‌هایش را می‌گیریم و در صورت نیاز، کمک خواهد شد.

در عین حال علی شجاعی صائین مدیرعامل خانه کتاب به عنوان موسسه حامی اهالی قلم، درباره امکان رسیدگی مالی به سیمین دانشور به خبرنگار مهر، گفت: ما در حد وُسعمان تلاش می‌کنیم کمک ناچیزی به همه عزیزان نویسنده بکنیم.

وی افزود: زمانی که دکتر پرویز در معاونت فرهنگی وزارت ارشاد بود، به اتفاق او به دیدار خانم دانشور رفتیم و پُرس و جو کردیم ولی ظاهراً خیلی نیاز مالی نداشت و با بزرگواری درخواست ما را رد کرد.

سیمین دانشور نویسنده پیشکسوت و همسر جلال آل‌احمد چند سالی است علاوه بر مشکلات ناشی از کهولت سن، با بیماری‌های ریه و کلیه دست به گریبان است. او سه سال پیش به علت عارضه تنفسی چند روزی را در بیمارستان سپری کرد.

دانشور که در حال حاضر هشتاد و نهمین سال عمرش را سپری می‌کند، از نویسندگان تاثیرگذاری به شمار می‌رود که برخی از کتاب‌هایش مانند سووشون و جزیره سرگردانی از شهرت فراوانی برخوردار است.