250 روحانی در آمل برای ماه محرم تبلیغ می کنند

حجت الاسلام محمد قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از این تعداد 100روحانی از حوزه های علمیه قم و مشهد مقدس به عنوان روحانی اعزامی به این شهرستان آمدند.

وی افزود: مابقی مبلغان هم از روحانیان شهرستان آمل هستند که به مناطق مختلف این شهرستان اعزام می شوند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی آمل تصریح کرد: در دهه محرم امسال در400 مساجد، حسینیه ها و تکایا و داربست های موقت مجالس عزاداری و سخنرانی برگزار می شود.

قنبری ادامه داد: برجسته شدن اقامه نماز ظهر عاشورا و مقابله عزاداری های نمایشی از ماموریت های مهم روحانیان در امر تبلیغ در دهه نخست ماه محرم است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی آمل خاطرنشان کرد: مسئولان هیئت های عزاداری باید از برپایی عزاداری هایی که با نهضت وخواست امام حسین (ع) فاصله دارد، خودداری کنند.

