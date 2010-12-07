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۱۶ آذر ۱۳۸۹، ۱۲:۴۷

250 روحانی در آمل برای ماه محرم تبلیغ می کنند

250 روحانی در آمل برای ماه محرم تبلیغ می کنند

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان آمل، از اعزام 250 مبلغ و روحانی و مقیم برای تبلیغ در دهه نخست ماه محرم در این شهرستان خبر داد.

حجت الاسلام محمد قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از این تعداد 100روحانی از حوزه های علمیه قم و مشهد مقدس به عنوان روحانی اعزامی به این شهرستان آمدند.

وی افزود: مابقی مبلغان هم از روحانیان شهرستان آمل هستند که به مناطق مختلف این شهرستان اعزام می شوند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی آمل تصریح کرد: در دهه محرم امسال در400 مساجد، حسینیه ها و تکایا و داربست های موقت مجالس عزاداری و سخنرانی برگزار می شود.

قنبری ادامه داد: برجسته شدن اقامه نماز ظهر عاشورا و مقابله عزاداری های نمایشی از ماموریت های مهم روحانیان در امر تبلیغ در دهه نخست ماه محرم است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی آمل خاطرنشان کرد: مسئولان هیئت های عزاداری باید از برپایی عزاداری هایی که با نهضت وخواست امام حسین (ع)  فاصله دارد، خودداری کنند.
 

کد مطلب 1205930

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