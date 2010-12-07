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۱۶ آذر ۱۳۸۹، ۱۵:۳۴

270هزار مشترک از خدمات شرکت توزیع برق سمنان بهره مند شدند

270هزار مشترک از خدمات شرکت توزیع برق سمنان بهره مند شدند

سمنان - خبرگزاری مهر: معاونت برنامه ریزی و مهندسی شرکت توزیع برق استان سمنان گفت: در حال حاضر بیش از 270 هزار مشترک از خدمات شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان استفاده می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، مجید مداح پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران در سمنان گفت: تاکنون یک میلیون و 396 هزار و 723 مگاوات ساعت انرژی بین مشترکین استان توزیع شده است.

وی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون در قالب طرح های توسعه و احداث 131 ایستگاه توزیع برق استان ایجاد شده است، افزود: از مجموع 5 هزار و 463 پست هوایی توزیع برق موجود، 112 دستگاه اصلاح و بهینه سازی شده اند.

وی اضافه کرد: تا پایان آبان ماه امسال بیش از 86 کیلومتر شبکه توزیع برق در استان احداث گردیده و اصلاح و بهسازی بیش از 56 هزار متر شبکه های فشار متوسط و فشار ضعیف نیز به انجام رسیده است.

مداح یادآور شد: در سال جاری طرح بهسازی 3 ایستگاه زمینی توزیع برق و بهینه سازی 4 هزار و 308 دستگاه سرچراغ معابر هم انجام شده است.

وی با اشاره به نصب یک هزار و 855 دستگاه سرچراغ معابر و احداث دو دستگاه پست زمینی، حجم ریالی کل پروژه های اعلام شده را 41 میلیارد و 384 میلیون و هفتصد هزار ریال عنوان کرد.

کد مطلب 1205932

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