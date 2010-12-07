270هزار مشترک از خدمات شرکت توزیع برق سمنان بهره مند شدند

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، مجید مداح پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران در سمنان گفت: تاکنون یک میلیون و 396 هزار و 723 مگاوات ساعت انرژی بین مشترکین استان توزیع شده است.

وی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون در قالب طرح های توسعه و احداث 131 ایستگاه توزیع برق استان ایجاد شده است، افزود: از مجموع 5 هزار و 463 پست هوایی توزیع برق موجود، 112 دستگاه اصلاح و بهینه سازی شده اند.

وی اضافه کرد: تا پایان آبان ماه امسال بیش از 86 کیلومتر شبکه توزیع برق در استان احداث گردیده و اصلاح و بهسازی بیش از 56 هزار متر شبکه های فشار متوسط و فشار ضعیف نیز به انجام رسیده است.

مداح یادآور شد: در سال جاری طرح بهسازی 3 ایستگاه زمینی توزیع برق و بهینه سازی 4 هزار و 308 دستگاه سرچراغ معابر هم انجام شده است.

وی با اشاره به نصب یک هزار و 855 دستگاه سرچراغ معابر و احداث دو دستگاه پست زمینی، حجم ریالی کل پروژه های اعلام شده را 41 میلیارد و 384 میلیون و هفتصد هزار ریال عنوان کرد.