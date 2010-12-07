لرستان نیازمند 17 مدرسه علمیه خواهران است

حجت الاسلام سید احمد میرعمادی در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی اظهار داشت: با توجه به برآوردها و پیش بینی های انجام شده لرستان برای رسیدن به میانگین مطلوب نیازمند احداث 17 مدرسه علمیه خواهران است.

وی با اشاره به نیاز مرکز لرستان به شش مدرسه علمیه خواهران، بیان داشت: هر کدام از شهرستانهای استان نیز به تناسب جمعیت نیازمند احداث حوزه علمیه خواهران هستند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان مجموع طلبه های خواهر استان را حدود 500 نفر ذکر کرد و بیان داشت: در سفر دور سوم هیئت دولت به لرستان با توجه به رویکرد فرهنگی این سفر به دنبال گنجاندن احداث مدارس علمیه خواهران و برادران در مصوبات سفر هستیم.

حجت الاسلام میرعمادی با اشاره به فعالیت 8 مدرسه علمیه در استان لرستان، یادآور شد: در حال حاضر عملیات احداث چهار مدرسه علمیه دیگر نیز در شهرستانهای بروجرد، پلدختر، دورود و الیگودرز در دست اجرا است.

وی با اشاره به استقبال بی نظیر زنان لرستانی از تحصیل در حوزه های علمیه، بیان داشت: در پی فراخوان ثبت نام در حوزه علمیه معصومیه خرم آباد در مدت زمان 10 روز بیش از 500 خواهر لرستانی ثبت نام کردند.

امام جمعه خرم آباد این امر را نشانه علاقمندی خواهران به تحصیل علوم دینی دانست و یادآور شد: این امر نشان دهنده این است که جامعه ما تشنه معارف اصیل اسلامی است.

حجت الاسلام میرعمادی با اشاره به وجود دو مدرسه علمیه خواهران در خرم آباد، تصریح کرد: نیاز لرستان به مدارس علمیه بسیار بیشتر از تعداد کنونی است.