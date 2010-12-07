پژوهشکده تخصصی تولید علم در دانشگاه علوم پزشکی اراک راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اراک دکتر مصطفی قانعی پیش از ظهر سه شنبه در حاشیه سومین سفر استانی دولت به استان مرکزی، در جمع اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اراک به تبیین نقشه علمی در وزارت بهداشت پرداخت و گفت: امروز در بحث علم، حکم جهاد از سوی ولی امر مسلمین صادر شده و تولید علم یک وظیفه است و امروز فرماندهان این جهاد دانشمندان و اساتید دانشگاه هستند که ترور اساتید نشان دهنده اهمیت این جهاد است.

وی ادامه داد: امروز شرایط برای تولید علم در کشور مهیا شده است به طوریکه بر طبق قانون یک درصد درآمد صنایع و یک درصد بودجه وزارتی برای بحث پژوهش اختصاص یافته است که این رقم، زمینه خوبی را در این جهت فراهم کرده است.

وی با انتقاد از رکود علمی برخی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها تصریح کرد: تولید علم نیاز به سختگیری و تلاش دارد و اگر اعضای هیئت علمی دانشگاه ها تنها به بحث آموزش یا امور اجرایی توجه کنند و از بحث پژوهش غافل شوند به رکود علمی مبتلا می شوند.

قانعی تصریح کرد: بر اساس نقشه علمی وزارت بهداشت، هر عضو هیئت علمی که در سال مقدار مشخصی تولید علمی نداشته باشد نمی تواند به فعالیت خود ادامه دهد.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش با بیان اینکه تولید علم نیاز به هم افزایی دارد، گفت: ایجاد شبکه های علمی در وزارت بهداشت از اولویتهای معاونت تحقیقات است که بر این اساس اعضای هیئت علمی باید در شبکه های خاص وارد شوند تا از این طریق به حل موضوعات از طریق علم همت شود.

وی با تاکید بر اینکه در کنار هر دانشگاه علوم پزشکی و در راستای اهداف این شبکه های علمی، یک پژوهشکده تخصصی نیز تاسیس می شود، اظهار داشت: در این پژوهشکده های تخصصی به صورت ماموریتی یک امر به آنها ارجاع می شود تا از طریق تولید علم مشکلات رفع شود.

وی ادامه داد : در استان مرکزی نیز در آینده ای نزدیک، این پژوهشکده با حضور مرکز تحقیقات سلولی پزشکی - مولکولی، بیماری های عفونی و غدد و متابولیسم تاسیس می شود.

گفتنی است در ادامه این نشست اعضای هیئت علمی به بیان دیدگاه های خود در خصوص نقشه جامع علمی کشور پرداختند و توجه به امر پژوهش در برنامه کاری اساتید، حمایت از پژوهش های دانشجویی، کاهش ساعات تدریس اساتید را خواستار شدند.