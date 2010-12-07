آتش سوزی در جنگلهای سمنان مهار شد/ استقرار یگان حفاظت در مناطق پرخطر

علی سلاجقه در گفتگو با مهر با اشاره به جریان آتش سوزی در جنگلهای شمال و غرب کشور، گفت: صبح امروز با تلاش نیروهای زبده یگان حفاظت، آتش در جنگل سمنان مهار شد.

وی افزود: جنگل استان سمنان در مقایسه با آتش سوزی استان گلستان سطحی تر بود اما میزان درخت سوزی این استان بیشتر از استان گلستان برآورد می شود، زیرا در جنگلهای گلستان بیشتر برگ سوزی اتفاق افتاده است.

رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری تصریح کرد: بازوی اصلی ما در مهار آتش سوزی نیروهای انسانی هستند، زیرا به دلیل عدم دید هلی‌کوپترها با وجود گرد وغبار محلی و آلودگی در اغلب موارد امکان استفاده از هلیکوپتر در جنگلهای استان گلستان نیست.

سلاجقه با اشاره به تهیه نقشه توپوگرافی در سطح کشور، گفت: استانهایی که احتمال وقوع آتش سوزی در آنها می رود، شناسایی و نیروهای یگان حفاظت در مناطق پر خطر آنها مستقر شده اند تا در صورت وقوع آتش سوزی آمادگی لازم برای مهار سریع آن انجام شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی استانهای شمال و غرب کشور را در معرض آتش سوزی اعلام کرد و افزود: آتش در منطقه کردستان سطحی بوده و توسط نیروهای یگان حفاظت درحال مهار شدن است.

وی به امضای تفاهمنامه ای با هواناجا برای تامین هلی‌کوپتر اشاره کرد و تصریح کرد: به دنبال تفاهم نامه ای با هواناجا برای استفاده از پتانسیلهای داخل کشورهستیم تا در زمانهای بحرانی از این امکانات برای مهار آتش سوزیها استفاده شود.

سلاجقه افزود: وضعیت آب و هوایی کشور شرایطی را به‌وجود آورده است که جنگلها در معرض خطر قرار دارند و کوچکترین سهل انگاری می تواند آتش سوزیهای بزرگی ایجاد کند.