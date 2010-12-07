استقلال خواهی و پیشرفت تکنولوژی وظیفه دانشجوی مسلمان است

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، ابراهیم فتح اللهی پیش از ظهر سه شنبه در مراسم گرامیداشت روز دانشجو 16 آذر را نقطه عطفی در جنبش ضد استعماری ملت ایران دانست و افزود: این روز به عنوان نقطه عطف مبارزات استقلال خواهی و جنبش ضد استعماری ملت ایران بوده و دانشجویان پیشتاز حرکتهای اجتماعی هستند.

وی در ادامه بیان داشت: حرکت ضد استعماری 16 آذر که با شهادت سه تن از دانشجویان دانشگاه تهران به نمایاندن چهره واقعی آمریکا و پوشالی بودن شعارهای حقوق بشری آنها انجامید، توانست طبقات مختلف مردم ایران را نسبت به نفوذ اجانب و بیگانگان در سرنوشت ملی ایران آگاه تر کرده و در ادامه مبارزات در 13 آبان 1358 چهره واقعی آمریکا در دشمنی با ملت ایرات آشکارتر شد.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار آذربایجان غربی اظهار داشت: اگر در گذشته استعمارگران با لشکر کشی به کشورها و تصرف سرزمین ها به بردگی گرفتن ملت ها از زور بازوی آنها در جهت منافع خود استفاده می شد، در دنیای جدید از طریق تسلط تکنولوژیکی و تحمیل نوعی احساس حقارت در ملت ها به خروج مغزها و مهاجرت نیروهای علمی و فنی جوامع دامن زده می شود.

در پایان این مراسم که به همت معاونت فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی و انجمن اسلامی دانشجویان ترتیب یافته بود، با اجرای برنامه های متنوعی از استادان و دانشجویان نمونه این دانشگاه تجلیل شد.