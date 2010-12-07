آمار ثبت نام کنندگان و پذیرفته شدگان کنکور 85

به گزارش خبرنگار مهر، تعداد داوطلبان کنکور سراسری سال 1385، یک میلیون و 343 هزار و 843 نفر بود که به تفکیک جنس شامل 39 درصد پسر و 61 درصد دختر می شد.

در کنکور این سال 70 در صد مجازین به انتخاب رشته یعنی حدود حدود 410 هزار داوطلب پذیرفته شدند.

همزمان با اجرای مقدمات برگزاری کنکور 85 بحث تأثیر سوابق تحصیلی دبیرستان در قبولی کنکور مطرح شد اما اجرای آن به کنکور 85 نرسید و از کنکور سال 86 عملیاتی شد.

دو اتفاق مهم در کنکور سراسری 86

به گزارش مهر، در آزمون سراسری سال 1386 که تیرماه برگزار شد، یک میلیون و 298 هزار و 474 نفر متقاضی ثبت نام و 850 هزار نفر مجاز به انتخاب رشته شدند.

در این آزمون که برای اولین بار سوابق تحصیلی به میزان 15 درصد و به صورت معدل کل دوره دبیرستان در کنکور تأثیرگذار بود، 450 هزار نفر پذیرش شدند.

یکی دیگر از اتفاقات مهم کنکور این سال تأکید بر تحقق سیاست بومی گزینی بود به طوریکه در این آزمون با اجرای سیاست بومی گزینی به صورت دقیق تر نسبت به سال گذشته توزیع جمعیتی در کنکور بیشتر رعایت شد و از مهاجرت داوطلبان تا حد بالایی جلوگیری به عمل آمد.

پرونده جنجالی کنکور 87

کنکور سراسری سال 1387 با رقابت یک میلیون و 344 هزار و 978 نفر در گروههای آزمایشی علوم ریاضی و فنی،‌ گروه هنر، گروه علوم تجربی، گروه زبانهای خارجی و گروه علوم انسانی 6، 7 و 8 تیر ماه برگزار شد.



در کنکور سال 1387 معدل دروس تخصصی سال سوم دبیرستان به جای معدل کل دوره محاسبه شد و بیش از 800 هزار داوطلب مجاز به انتخاب رشته شدند.

در نهایت 14 شهریور ماه آن سال اسامی 437 هزار و 69 پذیرفته شده نهایی کنکور سراسری 87 بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفت.

پس از اعلام نتایج کنکور این سال و اعمال سیاستهای دقیق تر بومی گزینی در پذیرش داوطلبان، اعتراضات داوطلبان کنکور که آغاز شد که با پیگیری نمایندگان مجلس مصوبه ای در این زمینه به تصویب رسید و در 16 آبان ماه همان سال به عنوان قانون افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاههای مادر و مهم دولتی برای اجرا ابلاغ شد.

آمار ثبت نام کنندگان و پذیرفته شدگان در کنکور 88

در آزمون سراسری سال 1388 یک میلیون و 252 هزار نفر شرکت کردند و تعداد 524 هزار و 769 نفر قبول شدند که از این تعداد 328 هزار و 792 نفر زن و 195 هزار و 977 نفر مرد بودند. به عبارت دیگر 3/37 دهم پذیرفته ‌شدگان مرد و 7/62 درصد زن به شمار می رفتند.

در کنکور سال 88 نیز معدل دروس نهایی دبیرستان داوطلبان به میزان 15 درصد در نمره آزمون آنها تأثیر گذاشت.

مروری بر آزمون سراسری سال 89

به گزارش مهر، کنکور سراسری سال 1389 با رقابت تعداد یک میلیون و 286 هزار و 813 شرکت کننده برگزار شد و در این آزمون 518 هزار نفر پذیرش شدند.

از تعداد کل ثبت نام کنندگان در کنکور سال گذشته 774 هزار و 802 نفر زن و 512 هزار و 631 نفر مرد بودند به عبارت دیگر 60 درصد داوطلبان را زنان و 40 درصد را مردان تشکیل دادند.

در آزمون این سال قرار بود به جای معدل دروس نهایی سال سوم دبیرستان، نمرات دروس داوطلبان در کنکور تأثیر گذار باشد اما به دلیل اینکه آموزش و پرورش نتوانست ظرف مدت تعیین شده این آمار را به سازمان سنجش ارائه دهد، سازمان سنجش مانند سال گذشته به میزان 15 درصد معدل دروس سال سوم دبیرستان را برای داوطلبان نظام جدید سال های 84 به بعد کنکور اعمال کرد.