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۱۶ آذر ۱۳۸۹، ۱۴:۳۳

ویسی به مهر خبر داد:

نیکبخت از صبای قم اخراج نشده است

نیکبخت از صبای قم اخراج نشده است

قم - خبرگزاری مهر: سرمربی تیم فوتبال صبای قم، ‌خبر اخراج علیرضا واحدی نیکبخت از تیم فوتبال صبای قم را تکذیب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، در پی اخبار منتشره مبنی بر اخراج نیکبخت از صبای قم، عبدالله ویسی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم، ضمن تکذیب این خبر گفت: نیکبخت در تمرین روز دوشنبه صبا حاضر نشده اما کادر فنی هیچ تصمیمی جهت اخراج نامبرده اتخاذ نکرده است.

وی افزود: ممکن است مدیریت باشگاه در جریان جزئیات این موضوع باشند که با ایشان صحبت خواهم کرد.

علیرضا واحدی نیکبخت از ابتدای فصل جاری لیگ برتر فوتبال ایران از استیل آذین به صبای قم پیوسته است.

کد مطلب 1205959

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