نیکبخت از صبای قم اخراج نشده است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، در پی اخبار منتشره مبنی بر اخراج نیکبخت از صبای قم، عبدالله ویسی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم، ضمن تکذیب این خبر گفت: نیکبخت در تمرین روز دوشنبه صبا حاضر نشده اما کادر فنی هیچ تصمیمی جهت اخراج نامبرده اتخاذ نکرده است.



وی افزود: ممکن است مدیریت باشگاه در جریان جزئیات این موضوع باشند که با ایشان صحبت خواهم کرد.



علیرضا واحدی نیکبخت از ابتدای فصل جاری لیگ برتر فوتبال ایران از استیل آذین به صبای قم پیوسته است.