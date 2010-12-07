ارتباط ضعیف دانشگاه و صنعت مانع توسعه پژوهش است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، احمد علیرضا بیگی در نشست کارگروه پژوهش و فناوری آذربایجان شرقی اظهار داشت: موضوع ارتباط دانشگاه و صنعت بحثی است که از دیرباز مانند یک بیماری مزمن و ریشه دار متوجه جامعه بوده و باید در جهت رفع این بحران اقدام اساسی انجام داد.

استاندار آذربایجان شرقی در ادامه با اشاره به خبر خودکفایی ایران در تولید کیک زرد گفت: تکمیل چرخه فناوری هسته ای قابلیت های فوق العاده مجامع علمی ایران را به رخ جهانیان کشید.

وی با بیان اینکه متاسفانه ما همچنان در بسیاری از علوم پیرو دانسته های غربی ها و مترجم یافته های آنها هستیم، تاکید کرد: هر جا که آن ها راه دستیابی به علوم را برای ما بستند توانستیم با استفاده از جوانان خود به خودکفایی برسیم که بومی سازی فناوری هسته ای از جمله این موارد است.

بیگی افزود: امروز فرومایگی استکبار به حدی رسیده که برای دستیابی به مقاصد خود دست به دامان ترور دانشمندان هسته ای ایران می زند.

استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: ملت ایران در طول تاریخ ثابت کرده که این قبیل اقدامات اراده آن ها را برای مقابله با استکبار افزایش می دهد.

بیگی گفت: موضوع پژوهش و فناوری را باید به صورت کارآمد تر دنبال کرده و از امکانات موجود استفاده بهتری کرد.

دراین نشست، کمیته ها و هسته های کارگروه پژوهش و فناوری تعیین و مسایل مربوط به کمیته برگزاری مراسم هفته پژوهش و نحوه برگزاری این مراسم بررسی شد.