حسین عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان مطلب فوق در مورد قرعه تیم پرسپولیس در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا گفت: درست است تیمهای همگروه پرسپولیس از پیشینه و قدرت بیشتری در این مسابقات برخوردارند اما در این گروه که همه تیمها از نظر قدرت در یک سطح هستند، هدف نخست ما صعود به مرحله حذفی است.
وی اضافه کرد: در صورتی که پرسپولیس به مرحله یک هشتم نهایی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا راه پیدا کند، شانس موفقیتش بیشتر خواهد شد. به نظر من پرسپولیس و تیمهای دیگر ایران در مسابقات بین المللی این توانایی را پیدا کردهاند که بتوانند در دیدارهای مهم به نتیجه دلخواهد دست یابند چرا که در سطح رقابتهای بینالمللی به تجربه و شخصیت مناسبی رسیدهاند.
مربی تیم فوتبال پرسپولیس از الاتحاد عربستان و الوحده امارات به عنوان حریفان مطرح پرسپولیس در گروه C مسابقات لیگ قهرمانان آسیا یاد کرد و اظهار داشت: تیمهایی مانند بنیادکار گرچه قدرت گذشته را ندارد اما نوع بازیها آنها میتوانند برای تیمهای دیگر خطرناک باشد. ضمن اینکه همه تیمها در قاره آسیا در هر دیداری برای گرفتن نتیجه به میدان میآیند و هیچ مسابقه و حریف ضعیفی وجود ندارد.
عبدی در پایان گفت: قطعا شرایط امروز پرسپولیس در نتیجه گرفتن گذراست و ابرهای تیره نتیجه نگرفتن که فضای اطراف پرسپولیس را گرفته بزودی کنار میرود و هوای پرسپولیس آفتابی خواهد شد.
تیم فوتبال پرسپولیس در مرحله گروهی رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا با تیمهای الاتحاد عربستان، الوحده امارات و بنیادکار ازبکستان همگروه شده است.
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