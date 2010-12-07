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۱۶ آذر ۱۳۸۹، ۱۴:۰۶

کمالوند:

می ترسم سنگ اندازی برخی ها برای تراکتور مشکل ساز شود

می ترسم سنگ اندازی برخی ها برای تراکتور مشکل ساز شود

تبریز - خبرگزاری مهر: سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز گفت: می ترسم سنگ اندازی برخی ها دامن تراکتورسازی رابگیرد و بلایی که سر تیم ماشین سازی آورده اند را سر تراکتورسازی هم بیاورند.

فراز کمالوند در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز اظهار داشت: عده ای که دشمن فوتبال تبریز هستند می خواهند تراکتور سازی را هم به سرنوشت ماشین سازی دچار کنند و تیشه به ریشه این تیم ها بزنند.

وی با اشاره به روزگار تیم فوتبال ماشین سازی ادامه داد: با توجه به حمایت نکردن مسئولان ودخالت بی جای برخی ها که در واقع دشمن فوتبال تبریز هستند، تیم ماشین سازی از سطح اول فوتبال کشور فاصله گرفت تا این تیم هر فصل با مشکل مواجه شده و به دسته پایین تر سقوط کند.

کمالوند که از انتقادات ناجوانمردانه چند سایت به شدت گله مند بود، افزود: ترس من از این است که این دشمنی ها با تیم های تبریزی مجددا دامن ماشین سازی و تراکتور سازی را بگیرد و شخصی همچون دبیری هم از حمایت تیم ماشین سازی کناره گیری کند.

وی با بیان اینکه شرایط سختی در فوتبال تبریز حاکم است، تصریح کرد: همانگونه که شرایط فعلی اجازه صعود ماشین سازی به لیگ برتر را از این تیم گرفته، تیم تراکتورسازی هم با این شرایط نمی تواند به مسابقات باشگاه های آسیا راه یابد.

سرمربی تراکتور سازان با اشاره به انتقادات برخی ها در خصوص غیر بومی بودن بازیکنان تراکتورسازی گفت: چون فوتبال تبریز چند سال است که در سطح اول فوتبال کشور حضور نداشته و بازیکن بومی سطح بالا ندارد، من نمیتوانم تیم تراکتور سازی را فقط از بازیکنان بومی تشکیل دهم.

کد مطلب 1205979

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