رحمانی به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه شرایط اکران فیلم "دیگری" چندان مطلوب نیست، در سینما فرهنگ فیلم فقط یک سانس دارد، در سینما آزادی هم سه نوبت فیلم اکران می‌شود که عادلانه نیست. آمار فروش فیلم نشان می‌دهد "دیگری" می‌تواند برای مخاطب جذاب باشد اگر درست عرضه و دیده شود. تیزرهای فیلم اگر بیشتر باشد و در مواقع بهتری پخش شود مخاطب از اکران این فیلم مطلع می‌شود.

این کارگردان ادامه داد: تصور غلطی که درباره بی‌مخاطب بودن بعضی فیلم‌ها وجود دارد به اکران آنها لطمه می‌زند، سینماداران این فرصت را به فیلم‌هایی از جنس "دیگری" نمی‌دهند که مخاطب آنها را انتخاب کند، اگر فیلم درست معرفی شود، قصه و فضایی دارد که می‌تواند برای مخاطبی که از دیدن فیلم‌های سطحی و نازل خسته شده به سالن‌های سینما بیاورد.

رحمانی افزود: امیدوارم آنهایی که می‌توانند به این وضعیت سامان بدهند، فکری به حال شرایط اکران کنند و اجازه ندهند تلاش فیلمسازان و تهیه‌کنندگان بخش خصوصی از بین برود.

فیلم سینمایی "دیگری" با بازی محمدرضا فروتن، مریلا زارعی، مهران رجبی و میلاد مرادی‌نسب به تازگی جایزه بهترین فیلم آسیا پاسیفیک را به دست آورد.