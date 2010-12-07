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۱۶ آذر ۱۳۸۹، ۱۳:۲۳

فلاحت پیشه در گفتگو با مهر:

الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در خاورمیانه مورد استقبال قرار می‌گیرد

الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در خاورمیانه مورد استقبال قرار می‌گیرد

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت می تواند مورد استقبال کشورهای خاورمیانه قرار گیرد گفت: مردم کشورهای خاور میانه احساس می کنند الگوهای غرب و شرق الگوهای انحرافی هستند و دنبال الگویی هستند که به ویژه در قالب اسلامی شکل بگیرد.

حشمت الله فلاحت پیشه در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به تلاش مسئولان کشور برای تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت اظهارداشت: انقلاب اسلامی ایران در یک فضای غیر متعهد به انقلابات دنیا که با گرایش چپ و راست بود، شکل گرفت ، حتی نگاه منفی به این انقلابات داشت.

وی ادامه داد: انقلاب اسلامی بی اخلاقی و بی فرهنگی و بی بندوباری سیاسی راست را نمی پذیرفت و از سوی دیگر هم الحاد غرب مورد پذیرشش نبود، بنابراین با یک الگوی اسلامی و مردم سالاری شکل گرفت.

رئیس کمیته روابط خارجی مجلس تصریح کرد: انقلاب اسلامی ایران هم جنبه جمهوری و مردمی داشت و هم جنبه دینی داشت و در مجموع یک الگوی جدید بود.

نماینده اسلام آباد غرب گفت: پس از انقلاب اسلامی تحولات زیادی پشت سر گذاشتیم حتی برخی تحولات به شکل منفی علیه ایران شکل گرفت ، در برنامه توسعه پنجم تاکید شد تا بحث الگوی اسلامی ایرانی نهادینه شود و این الگو مولفه ها و مصادیق روشن خودش را داشته باشد که مشخص شود در جنبه سیاسی فرهنگی و اقتصادی صاحب تاثیر است.

فلاحت پیشه تصریح کرد: در آینده منطقه خاورمیانه آبستن تحولات متعددی خواهد بود، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت می تواند مورد استقبال کشورهای خاورمیانه قرار گیرد. غرب و شرق در سالهای گذشته خیلی تلاش کردند کشورهای منطقه را تحت تاثیر الگوهای چپ و راست قرار دهند اما نتوانستند روی آنها اثری بگذارند.

وی گفت: در اثر تبانی زمامداران برخی کشورهای خاورمیانه با زمامداران غرب و شرق سابق عملا مردم این کشورها دیگر احساس می کنند الگوهای غرب و شرق الگوهای انحرافی هستند و دنبال الگویی هستند که به ویژه در قالب اسلامی شکل بگیرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: معتقدم الگوی جمهوری اسلامی ایران در قالب یک طراحی نرم اگر شکل بگیرد می تواند الگوی اسلامی ایرانی باشد که در منطقه خاورمیانه طرفداران بیشتری پیدا کند.

کد مطلب 1205982

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