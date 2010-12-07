حشمت الله فلاحت پیشه در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به تلاش مسئولان کشور برای تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت اظهارداشت: انقلاب اسلامی ایران در یک فضای غیر متعهد به انقلابات دنیا که با گرایش چپ و راست بود، شکل گرفت ، حتی نگاه منفی به این انقلابات داشت.

وی ادامه داد: انقلاب اسلامی بی اخلاقی و بی فرهنگی و بی بندوباری سیاسی راست را نمی پذیرفت و از سوی دیگر هم الحاد غرب مورد پذیرشش نبود، بنابراین با یک الگوی اسلامی و مردم سالاری شکل گرفت.

رئیس کمیته روابط خارجی مجلس تصریح کرد: انقلاب اسلامی ایران هم جنبه جمهوری و مردمی داشت و هم جنبه دینی داشت و در مجموع یک الگوی جدید بود.

نماینده اسلام آباد غرب گفت: پس از انقلاب اسلامی تحولات زیادی پشت سر گذاشتیم حتی برخی تحولات به شکل منفی علیه ایران شکل گرفت ، در برنامه توسعه پنجم تاکید شد تا بحث الگوی اسلامی ایرانی نهادینه شود و این الگو مولفه ها و مصادیق روشن خودش را داشته باشد که مشخص شود در جنبه سیاسی فرهنگی و اقتصادی صاحب تاثیر است.

فلاحت پیشه تصریح کرد: در آینده منطقه خاورمیانه آبستن تحولات متعددی خواهد بود، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت می تواند مورد استقبال کشورهای خاورمیانه قرار گیرد. غرب و شرق در سالهای گذشته خیلی تلاش کردند کشورهای منطقه را تحت تاثیر الگوهای چپ و راست قرار دهند اما نتوانستند روی آنها اثری بگذارند.

وی گفت: در اثر تبانی زمامداران برخی کشورهای خاورمیانه با زمامداران غرب و شرق سابق عملا مردم این کشورها دیگر احساس می کنند الگوهای غرب و شرق الگوهای انحرافی هستند و دنبال الگویی هستند که به ویژه در قالب اسلامی شکل بگیرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: معتقدم الگوی جمهوری اسلامی ایران در قالب یک طراحی نرم اگر شکل بگیرد می تواند الگوی اسلامی ایرانی باشد که در منطقه خاورمیانه طرفداران بیشتری پیدا کند.