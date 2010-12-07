توجه ویژه دولت به رسانه ها در سفر سوم به مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، رستم دهقان پیش از ظهر سه شنبه در نشست هیئت مدیره خانه مطبوعات مازندران در ساری افزود: جایگاه اصحاب رسانه استان برای نخستین بار در سفرهای استانی دولت برای هیئت دولت تبیین شده است.

وی خاطر نشان کرد: در جلسه کارگروه فرهنگ و هنر دولت که هفته گذشته در استانداری مازندران برگزار شد، نماینده خانه مطبوعات حضور داشت.

رئیس هیئت مدیره خانه مطبوعات مازندران با اشاره به اینکه به عنوان نماینده اصحاب رسانه استان در این جلسه حضور یافته است تصریح کرد: عدم برخورداری خانه مطبوعات مازندران از مکانی مستقل در این جلسه به محضر رئیس جمهور رسیده است.

دهقان با بیان اینکه احداث ساختمان و مجتمع فرهنگی مطبوعات در استان نیازمند 500 میلیون تومان اعتبار است یادآور شد: پیشنهاد شد که برای اصحاب رسانه اعم از نشریات محلی، خبرگزاری ها و خبرنگاران اعتبارات و تسهیلاتی در جهت پیشبرد فعالیت رسانه های مازندران به تصویب برسد.

وی با اعلام اینکه فراخوان جشنواره مطبوعات و خبرگزاری های مازندران امسال به اصحاب رسانه استان ابلاغ شده است گفت: این جشنواره با محوریت شهید افشار و شهدای رسانه ای مازندران برگزار خواهد شد.

دهقان در ادامه با قدردانی از حضور پرشور مردم در استقبال از رئیس جمهوری، از پوشش خبری و تصویری مناسب اصحاب رسانه مازندران در سفر سوم دولت به مازندران تقدیر کرد.

بیش از 90 روزنامه، هفته نامه، دو هفته نامه، ماهنامه، نمایندگی خبرگزاری و رسانه های سراسری در مازندران فعالیت دارند.

خانه مطبوعات مازندران دارای 600 نفر عضو است.