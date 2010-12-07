معرفی 5 دستگاه موفق کشور در ارتقای سلامت اداری

ولی الله خبره در گفتگو با خبرنگار مهر درباره دستگاه های موفق به لحاظ ارتقا سلامت اداری گفت: سازمان بازرسی یک سری از گزارشات را درباره ادارات کل دارد ، ولی ما در آستانه برگزاری نمایشگاه و همایش شورای هماهنگی دستگاه های نظارتی بر مبنای اعتماد و خود اظهاری دستگاه ها و با راستی آزمایی در سازمان بازرسی برداشتی از دستگاه ها به لحاظ ارتقا سلامت اداری بدست آوردیم.

وی افزود: این اقدام برای نخستین بار به اجرا گذاشته شد و فکری نو در زمینه خوبی نظارت بود که با دخالت خود دستگاه ها و اعتماد به آنها اقداماتشان را برای ارتقا سلامت اداری مورد بررسی قرار دهیم.

قائم مقام رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به این سئوال که به نسبت کدام یک از دستگاه ها عملکرد موفقی در ارتقای سلامت اداری داشتند، گفت: دستگاه هایی که در زمینه ارتقا سلامت اداری تجربیات موفقی داشتند روز چهارشنبه در همایش این تجربه را اعلام خواهند کرد و شورای دستگاه های نظارتی در بررسی های خود برای انتخاب خود به وزارت خانه های اقتصاد و تعاون ، بانک ملت ،کمیته امداد و شهرداری تهران رسیده است.

وی درباره علل انتخاب این 5 دستگاه گفت: در همان همایش دلیل انتخاب این دستگاه ها از سوی ریاست شورای هماهنگی دستگاه های نظارتی اعلام می شود و هر کدام از این دستگاه ها در همایش نحوه عملکرد خود را بیان خواهند کرد.

خبره روند ارتقا سلامت اداری را منحصر به این 5 دستگاه ندانست و گفت: در گزارش های خود اظهاری دستگاه ها موارد بسیار خوبی دیگری نیز وجود دارد ولی بنا بر بررسی ها این 5 تجربه موفق تر ارزیابی شد تا انگیزه ای برای حرکت در این مسیر باشد.