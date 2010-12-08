دکتر گلن استراسون استاد فلسفه دانشگاه ردینگ انگلستان در مورد این موضوع که با توجه به میان رشته‌ای بودن علوم چگونه میان تخصص و حوزه‌های موضوعی دیگر می‌توان توازن ایجاد کرد به خبرنگار مهر گفت: اینترنت موقعیتها و شرایط را عوض کرده است. در حال حاضر مردم برای مطالعه خارج از حوزه تخصصی به منابعی دسترسی دارند که پیش از آن وجود نداشت.

وی با اشاره به اینکه اینترنت باعث شده تا هر کس به اطلاعات خارج از رشته و حوزه تخصصی خود دسترسی آزاد داشته باشد، افزود: مطالعات میان رشته‌ای و میان رشته‌ای مطالعه کردن امروزه توصیه می‌شود و مورد توجه است. اما باید توجه داشت که این میان رشته‌ای مطالعه کردن نباید باعث سطحی شدن مطالعات شود.

وی افزود: میان رشته‌ای مطالعه کردن و توجه به سایر حوزه‌های مرتبط با حوزه تخصصی می‌تواند به غنا و ژرفای حوزه‌های تخصصی بینجامد و ابعاد جدیدی از این حوزه‌ها را مشخص سازند.

استراسون تصریح کرد: در مورد چگونگی ایجاد توازن میان مطالعات تخصصی و مطالعات خارج از تخصص نمی‌توان به طور دقیق سخن گفت. بررسی این موضوع از هر فرد به فرد دیگر متفاوت است.

مؤلف "واقعیت ذهنی" تأکید کرد: علاوه بر عامل فردی و انسانی، حوزه موضوعی نیز این بررسی را دشوار می‌سازد. هر حوزه با حوزه دیگر تفاوت دارد و نیاز به مطالعه خارج از تخصص از موضوعی به موضوع دیگر متفاوت خواهد بود.