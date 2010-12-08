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۱۷ آذر ۱۳۸۹، ۸:۳۴

حفظ زیست جهان وظیفه اخلاقی بشر است

حفظ زیست جهان وظیفه اخلاقی بشر است

استاد فلسفه دانشگاه اورگان معتقد است که حفظ زیست جهان کنونی یک وظیفه اخلاقی است و ما برای نسل حاضر و نسل آتی وظیفه اخلاقی در حفظ محیط زیست کره زمین داریم.

به گزارش خبرگزاری مهر، کاتلین مور از فیلسوفان اخلاق است که مطالعات زیادی در مورد اخلاق زیست محیطی انجام داده است.

کتاب کاتلین مور با عنوان "زمینه اخلاقی: اقدامات اخلاقی برای زمینی که در خطر است" توسط انتشارات ترینیتی منتشر شده که به طور مفصل به بحث اخلاق محیط زیست پرداخته است.
 
کاتلین مور معتقد است که انسانها پیش از آنکه به تخریب زمین و محیط زیست بپردازند باید وظایف اخلاقی خود را به یاد آورند.
 
مور که در درسگفتاری در دانشگاه مونتانا سخنرانی کرده در ادامه می‌گوید برای نوشتن و نگارش در مورد اخلاق زیست محیطی فرصت چندانی نیست و باید تعجیل کرد.
 
انسان برای رسیدن به رفاه نباید دست به چپاول طبیعت بزند چرا که او موجودی اخلاقی است. چپاول و غارت طبیعت باعث ایجاد جهان و زمینی بی ثبات و خطرناک می‌شود.
 
ما به عنوان موجوداتی اخلاقی وظیفه داریم تا جهان را با قابلیتها و امکاناتی که دارد تحویل نسلهای آینده دهیم.
 
مور به نقش شرکتها در محیط زیست اشاره می‌کند و معتقد است این شرکتها نقش بسزایی در تخریب محیط زیست دارند. او سود صرف را عامل اصلی این تخریب نمی‌داند و خواهان توجه این شرکتها به وظایف اخلاقی خودشان است.
 
وی شیوه زندگی کنونی را عاملی در تخریب محیط زیست و زیست جهان بشر می‌داند و خواهان تغییر این شیوه و سبک زندگی است.
کد مطلب 1205994

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