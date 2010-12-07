منوریل قم باید پیوست فرهنگی داشته باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس محمدرضا باقرپناهی در جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم بیان داشت: از زمان شروع عملیات اجرایی پروژه منوریل قم پیوسته ابهامات و سئوالات ما از مجریان و به خصوص سازمان قطارشهری قم که در رأس آن آقای استاندار قرار دارد سؤالات فنی بوده و از جمله اثرات فرهنگی اجرای این پروژه، اما پاسخ‌های لازم را دریافت نکرده‌ایم و چون طرح این سؤالات و ابهامات به نوعی نقد عملکرد دولت در این خصوص تلقی می‌گردد موضوع را سیاسی جلوه می‌دهند.



وی ادامه داد: متأسفانه از این فضاسازی شرایطی به وجود می‌آید که کار اجرا بدون مطالعه ادامه پیدا کند و از طرفی استاندار نیز اخیرا تأکید بر لزوم داشتن پیوست فرهنگی برای پروژه‌های عمرانی را دارد، سئوال ما از آقای استاندار این است که آیا پروژه منوریل قم رد پای فرهنگی ندارد؟ آیا این پروژه پیوست فرهنگی نمی‌خواهد؟ آیا به هم ریزی سیما و منظر شهر قم و هویت زدایی از چهره این شهر مقدس تبعات فرهنگی ندارد؟



عضو شورای اسلامی شهر قم افزود: اگر این پروژه پیوست فرهنگی دارد چرا این پیوست به علما و بزرگان این شهر و کارشناسان و متخصصین این کشور عرضه نمی‌گردد؟



باقرپناهی همچنین اظهار داشت: آیا شورای فرهنگ عمومی استان قم سئوالی از پیوست فرهنگی این پروژه نکرده است؟ آیا تولیت محترم آستانه مقدسه قم بیم آن را ندارند که در این وهله از تاریخ شهر قم متولی آستانه مقدسه باشند و خدای نکرده اتفاقی به وقوع بپیوندد که شأن حرم کریمه اهل بیت را مخدوش نماید؟