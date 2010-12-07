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۱۶ آذر ۱۳۸۹، ۱۳:۴۵

به کارگردانی رضا ایرانمنش/

تله فیلم "فرزند پارس" 25 آذر ماه کلید می‌خورد

تله فیلم "فرزند پارس" 25 آذر ماه کلید می‌خورد

تله فیلم "فرزند پارس" به کارگردانی رضا ایرانمنش از 25 آذر ماه در تهران، دبی و کیش تصویربرداری می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، طرح اولیه فیلمنامه "فرزند پارس"  از رضا ایرانمنش  است و در آن مساله‌ای ملی بررسی می‌شود.

داستان این تله فیلم مربوط به توطئه اسرائیل و دخالت در مسائل کشورهای خارومیانه و به وجود آوردن تفرقه میان کشورهای منطقه است. نویسنده این تله فیلم محمد نداف و بازنویسی نهایی هم بر عهده رضا ایرانمنش است.

از بازیگران تله فیلم "فرزند پارس" می‌توان به جمشید مشایخی، پرستو صالحی، جمشید جهانزاده، جواد عابدی، کیانوش گرامی، رابعه اسکویی و رضا ایرانمنش اشاره کرد. این تله فیلم برای صدا و سیمای مرکز کیش تولید می‌شود.

کد مطلب 1206003

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