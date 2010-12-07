به گزارش خبرنگار مهر، طرح اولیه فیلمنامه "فرزند پارس" از رضا ایرانمنش است و در آن مسالهای ملی بررسی میشود.
داستان این تله فیلم مربوط به توطئه اسرائیل و دخالت در مسائل کشورهای خارومیانه و به وجود آوردن تفرقه میان کشورهای منطقه است. نویسنده این تله فیلم محمد نداف و بازنویسی نهایی هم بر عهده رضا ایرانمنش است.
از بازیگران تله فیلم "فرزند پارس" میتوان به جمشید مشایخی، پرستو صالحی، جمشید جهانزاده، جواد عابدی، کیانوش گرامی، رابعه اسکویی و رضا ایرانمنش اشاره کرد. این تله فیلم برای صدا و سیمای مرکز کیش تولید میشود.
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