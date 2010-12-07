1300 پرنده از قاچاقچیان کردستان کشف شد

خیرالله مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: با توجه به افزایش گشتهای عوامل محیط زیست و افزایش همکاری و تعامل مردم استان کردستان، روند برخورد با افراد قاچاقچی در این استان افزایش پیدا کرده و در آخرین مورد روز گذشته هزار و 300 پرنده از قاچاقچیان کشف شده است.

وی عنوان کرد: با توجه به همکاری پرسنل انتظامی و تلاش محیط بانان، هزار 300 قطعه پرنده مرغ عشق در مسیر انتقال از شهرستان سروآباد به مریوان به وسیله یک دستگاه وسیله نقلیه کشف و ضبط شد و پرونده لازم برای افراد متخلف تشکیل و برای رسیدگی به مراجع قضایی استان کردستان ارسال شد.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان کردستان بیان داشت: با توجه به وجود گونه های نادر جانوری و تنوع زیستی در استان کردستان، سوداگران محیط زیست روی به قاچاق گونه های نادر جانوری استان به سایر مناطق کشور و حتی کشورهای آسیای میانه و اروپا آورده اند.

مرادی خاطرنشان کرد: با توجه به سوء استفاده افراد قاچاق، نظارت، گشت و کنترل عوامل محیط زیست در استان کردستان نسبت به سال 84، بیش از چهار برابر افزایش پیدا کرده است و در این مدت چندین محموله قاچاق جانوران و گونه های نادر حیات وحش کشف و با افراد خاطی نیز برخورد شده است.

وی افزود: تنها درهشت ماه نخست سال جاری، 220 نفر متخلف در رابطه با قاچاق گونه های جانوری و حیات وحش کردستان دستگیر و بالغ بر 35 قبضه اسلحه شکاری کشف و ضبط شده اند و محیط زیست کردستان نیز اقدامات کنترلی خود را در این بخش افزایش خواهد داشت.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان در پایان خواستار همکاری و مشارکت بیشتر مردم استان در راستای حفاظت از محیط زیست شد و گفت: حفاظت محیط زیست یک وظیفه ملی است و همه اقشار جامعه باید در راستای حفاظت محیط زیست و مقابله با قاچاق گونه های جانوری حساسیت نشان دهند.