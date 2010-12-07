تدوین فیلم سینمایی "گلوگاه" آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فاز دوم فیلمبرداری "گلوگاه" به همراه ضبط چند پلان باقی مانده از فاز اول هفته گذشته به پایان رسید و از ابتدای هفته جاری تدوین کار را آغاز شده است.

تدوین "گلوگاه" توسط محمد ابراهیم معیری و با دستیاری کامران جاهدی انجام می شود. فیلمبرداری "گلوگاه" در دو فاز انجام شد که در فاز اول شمال لوکشین های شمال کشور بیش از 10 دکور مورد استفاده قرار گرفت و در فاز دوم نیز سکانس های بسیار سخت جاده ای از شمال تا جنوب کشور فیلبمرداری شد.

"گلوگاه" داستان مردمی است که هیچ‌گاه آنها را ندیده‌ایم و همیشه در جاده‌ها از کنارشان به سادگی عبور کرده‌ایم و این عبوری است از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب... در این فیلم هادی دیباجی، لادن مستوفی، کامران تفتی، سیامک اطلسی، علی اوسیوند، مرتضی مسجدجامعی، محسن نبوی، حبیب‌ مظفری، حسن مهمانی، ساقی زینتی، میرصلاح حسینی،رضا حسین پور،سیامک احمدی،احمد میرصالحی، آناهیتا غفاریان، سهیلا سبحانی، نوبر قنبریان، علی جان لو و ... بازی کرده‌اند.