دانش آموزان یسرگچن همچنان رودخانه نوردی می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، روستای یسرگچن در 25 کیلومتری غرب شهرستان گنبدکاووس با جمعیتی حدود هزار و 107 نفر واقع است و این روستا توسط رودخانهای کم آب به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم شده که بیشترین جمعیت (172خانوار و902 نفر) در شمال روستا ساکن است و حدود 35 خانوار با 205 نفر جمعیت در قسمت جنوبی سکونت دارند.
اکنون در هر دو قسمت شمال و جنوب بدلیل وجود رودخانه، دو واحد آموزشی مستقل به نامهای شهید نورانی با کد 27356507 در قسمت اصلی با دانشآموزان ابتدایی در فضای آموزشی مجزا و آموزشگاه یاسین باکد 27367401 در یسرگچن جنوبی با دانشآموان مختلط فعال است.
در روستای (یسرگچن جنوبی) دانشآموزان پسر در مقطع راهنمایی تحصیلی و دانشآموازان پسر دوره متوسطه مشغول تحصیل هستند که برای تحصیل مجبورند به روستای مجاور(دیگچه) که حدود سه کیلومتر فاصله دارد از تنها راه ارتباطی یعنی رودخانه و به وسیله قایق تردد کنند که اهالی روستا نیز به همین صورت عمل می کنند.
اگر چه سال گذشته در پی انتشار اخباری از سوی خبرگزرای مهر مبنی بر تردد و عبور دانش آموزان با قایق از رودخانه این منطقه، عملیات اجرایی ساخت این پل از سوی راه و ترابری منطقه آغازشد ولی هنوز نصب کامل این پل صورت نگرفته است و دانش آموزان و اهالی همچنان برای عبرو از عرض رودخانه، قایق سواری و رودخانه نوردی می کنند.
وی اظهار داشت: در روزهای گذشته، اتصالات فلزی به محل ساخت پل واقع در حاشیه گرگان رود حدفاصل روستای یسرگچن و دیگچه آورده شد و عملیات اجرایی آن به صورت رسمی مقرر است از هفته جاری آغاز شود.
دهیار روستاهای یسرگچن و دیگچه در این زمینه در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: پس از انتشار گزارشهایی از سوی خبرگزاری مهر درباره عبور دانش آموزان و خانواده ها از عرض رودخانه، برنامه ریزی برای ساخت پل فلزی در این منطقه آغاز شد.
تنها پایه های پل نصب شد!
یعقوب حبیبلی افزود: سال قبل، اتصالات فلزی به محل ساخت پل واقع در حاشیه گرگان رود حدفاصل روستای یسرگچن و دیگچه آورده شد و عملیات اجرایی آن آغاز شد.
حبیبلی عنوان کرد: درحال حاضر نیز همانند قبل اهالی و دانش آموزان از عرض رودخانه برای تردد استفاده می کنند و با توجه به اینکه اکنون به دلیل شرایط جوی، رودخانه کم آب و خشم است، مشکلی وجود ندارد.
حبیبلی عنوان کرد: آخرین پیگیری که از راه و ترابری منطقه صورت گرفت، مقرر شد، هر چه زودتر نسبت به نصب پل و افتتاح آن اقدام شود.
روستای یسرگچن از دو روستای یسرگچن شمالی و جنوبی تشکیل شده است که اهالی روستای یسرگچن جنوبی به دلیل خویشاوندی و ارتباطات قومی و محلی با روستای دیگچه مجبورند برای رفتن به این روستا از عرض رودخانه با قایق عبور کنند.
دهیار روستای یسرگچن یادآور شد: دو روستای یسرگچن حدود 70 دانش آموز در مقاطع مختلف دارد که دانش آموزان مقاطع راهنمایی و دبیرستان یسرگچن جنوبی مجبورند برای رفتن به مدرسه از عرض رودخانه عبور کنند.
عرض رودخانه گرگان رود و محل عبور دانش آموزان و اهالی یسرگچن 44 متربوده و عمق آب این رودخانه در این محل بین سه تا پنج متر است که اکنون به دلیل کاهش دبی آب به یک متر کاهش یافته است.
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