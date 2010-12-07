دانش آموزان یسرگچن همچنان رودخانه نوردی می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، روستای یسرگچن در 25 کیلومتری غرب شهرستان گنبدکاووس با جمعیتی حدود هزار و 107 نفر واقع است و این ‌روستا توسط رودخانه‌ای کم آب به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم شده که بیشترین جمعیت (172خانوار و902 نفر) در شمال روستا ساکن است و حدود 35 خانوار با 205 نفر جمعیت در قسمت جنوبی سکونت دارند.

اکنون در هر دو قسمت شمال و جنوب بدلیل وجود رودخانه، دو واحد آموزشی مستقل به نام‌های شهید نورانی با کد 27356507 در قسمت اصلی با دانش‌آموزان ابتدایی در فضای آموزشی مجزا و آموزشگاه یاسین باکد 27367401 در یسرگچن جنوبی با دانش‌آموان مختلط فعال است.

در روستای (یسرگچن جنوبی) دانش‌آموزان پسر در مقطع راهنمایی تحصیلی و دانش‌آموازان پسر دوره متوسطه مشغول تحصیل هستند که برای تحصیل مجبورند به روستای مجاور(دیگچه) که حدود سه کیلومتر فاصله دارد از تنها راه ارتباطی یعنی رودخانه و به وسیله قایق تردد کنند که اهالی روستا نیز به همین صورت عمل می‌ کنند.

اگر چه سال گذشته در پی انتشار اخباری از سوی خبرگزرای مهر مبنی بر تردد و عبور دانش آموزان با قایق از رودخانه این منطقه، عملیات اجرایی ساخت این پل از سوی راه و ترابری منطقه آغازشد ولی هنوز نصب کامل این پل صورت نگرفته است و دانش آموزان و اهالی همچنان برای عبرو از عرض رودخانه، قایق سواری و رودخانه نوردی می کنند.

وی اظهار داشت: در روزهای گذشته، اتصالات فلزی به محل ساخت پل واقع در حاشیه گرگان رود حدفاصل روستای یسرگچن و دیگچه آورده شد و عملیات اجرایی آن به صورت رسمی مقرر است از هفته جاری آغاز شود.

دهیار روستاهای یسرگچن و دیگچه در این زمینه در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: پس از انتشار گزارشهایی از سوی خبرگزاری مهر درباره عبور دانش آموزان و خانواده ها از عرض رودخانه، برنامه ریزی برای ساخت پل فلزی در این منطقه آغاز شد.

تنها پایه های پل نصب شد!

یعقوب حبیبلی افزود: سال قبل، اتصالات فلزی به محل ساخت پل واقع در حاشیه گرگان رود حدفاصل روستای یسرگچن و دیگچه آورده شد و عملیات اجرایی آن آغاز شد.

وی اظهار داشت: با گذشت بیش از هشت ماه از ساخت پل جدید، درحال حاضر فقط پایه های پل ساخته شد و مونتاژ پل نیز صورت گرفته است و به محل اورده شد.

وی خاطرنشان کرد: هنوز بدنه پل بر روی پایه هایش قرار نگرفت و نصب نشد تا برای عبور و مرور اهالی ودانش آموزان مورد استفاده قرار گیرد.



حبیبلی عنوان کرد: درحال حاضر نیز همانند قبل اهالی و دانش آموزان از عرض رودخانه برای تردد استفاده می کنند و با توجه به اینکه اکنون به دلیل شرایط جوی، رودخانه کم آب و خشم است، مشکلی وجود ندارد.

دهیار روستای یسرگچن و دیگچه بیان داشت: در صورتی که بارندگی شود و شرایط جوی ناپایدار شود، اهالی مجبورند، برای تردد و عبور از قایق استفاده کنند و این امر مخاطرات خاص خود را دارد.

وی اظهار داشت: هر چند در روستای یسرگچن مدرسه ابتدایی وجود دارد ولی دانش اموزان مقاطع بالاتر و اهالی برای تردد باید رودخانه نوردی و قایق سواری کنند که جانشان در معرض تهدید است.



حبیبلی عنوان کرد: آخرین پیگیری که از راه و ترابری منطقه صورت گرفت، مقرر شد، هر چه زودتر نسبت به نصب پل و افتتاح آن اقدام شود.



روستای یسرگچن از دو روستای یسرگچن شمالی و جنوبی تشکیل شده است که اهالی روستای یسرگچن جنوبی به دلیل خویشاوندی و ارتباطات قومی و محلی با روستای دیگچه مجبورند برای رفتن به این روستا از عرض رودخانه با قایق عبور کنند.



دهیار روستای یسرگچن یادآور شد: دو روستای یسرگچن حدود 70 دانش آموز در مقاطع مختلف دارد که دانش آموزان مقاطع راهنمایی و دبیرستان یسرگچن جنوبی مجبورند برای رفتن به مدرسه از عرض رودخانه عبور کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، اکنون تنها راه ارتباط اهالی روستای یسرگچن با روستای دیگچه از طریق عبور از عرض رودخانه گرگان رود است که باید با قایق این مسافت طی شود.



عرض رودخانه گرگان رود و محل عبور دانش آموزان و اهالی یسرگچن 44 متربوده و عمق آب این رودخانه در این محل بین سه تا پنج متر است که اکنون به دلیل کاهش دبی آب به یک متر کاهش یافته است.

مردم روستای یسرگچن گنبدکاوس در گلستان که بیش از یکهزار روستا دارد، چشم انتظار عملی شدن وعده مسئولان و پیشگیری از حوادث و اتفاقات دردناک پیش رو هستند.

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گزارش: علیرضا نوری کجوریان